A Ivano Chierici le redini di Confindustria Foggia

Toccherà ad Ivano Chierici assicurare la reggenza di Confindustria Foggia dopo le recenti dimissioni dall?incarico di presidente di Giancarlo Francesco Dimauro. La notizia è stata ufficializzata oggi a tutti gli associati, al termine di un veloce percorso interno, accompagnato dai vertici romani per assicurare il rispetto delle normative statutarie.

Un ruolo temporaneo quello conferito a Chierici necessario per fronteggiare soprattutto due priorità. La prima tesa a garantire la continuità dell?azione associativa nella dinamica politica ed economica rispetto alle note criticità che continuano a caratterizzare la Capitanata, la seconda connessa all?urgenza di avviare un celere percorso onde poter pervenire alla elezione di un nuovo presidente che completi il mandato corrente.

?Ho accolto questo impegno con spirito di servizio e farò di tutto per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni per giungere alla elezione di un nuovo presidente - ha dichiarato Chierici - Nel frattempo, le nostre azioni di sistema proseguiranno senza sosta grazie al sostegno di tutti gli associati cui ho rivolto in una lettera un accorato appello sulla via della coesione e della condivisione delle azioni da portare avanti. A Giancarlo Dimauro dico grazie per il contributo dato che sono certo continuerà ad offrire con linearità e sostanza?

Ivano Chierici, 51 anni, laureato in economia, è imprenditore nel campo delle costruzioni di impianti per produzione e distribuzione di energia elettrica e gas ed ha già rivestito importanti incarichi associativi, anche a livello regionale e nazionale. Attualmente è pesidente di Ance Foggia.