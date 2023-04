Detrazione Imu per i privati che investono nella videosorveglianza: c'è il regolamento comunale

La detrazione Imu in favore di privati e associazioni che investono in sistemi di videosorveglianza entra nel vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria del Comune di Foggia, risalente al 2020 e successivamente aggiornato. L’ente, introducendo una nuova disposizione, onora l’impegno assunto alla stipula del ‘Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipa ed integrata’, siglato lo scorso 6 febbraio in Prefettura alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Una volta sottoscritto l’accordo, secondo l’iter amministrativo, il Comune è chiamato a modificare i regolamenti con le nuove previsioni, per consentire ai soggetti interessati di beneficiare della detrazione d’imposta, determinata da un separato atto.

Su proposta del dirigente del Servizio Fiscalità e Tributi Carlo Dicesare, la commissione straordinaria ha provveduto, dunque, ad inserire l’articolo 13 bis, ‘Detrazione d’imposta in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati’. Le disposizioni si applicano dal primo gennaio 2023.

Sulla scorta di quanto sancito nel Patto per la sicurezza urbana, è stabilita, per uno stanziamento fino a concorrenza annua di 200mila euro, una detrazione d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti, fino ad un importo massimo di 500 euro.

La facoltà di introdurre sconti sulle imposte comunali è concessa da una legge del 2017. In base alla normativa, i progetti devono essere inoltrati alla Prefettura e devono rispettare le specifiche tecniche contenute nei disciplinari del ministero dell’Interno per il collegamento diretto alle sale centrali operative delle forze di polizia, previa approvazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

In caso di detrazione d’imposta superiore al tributo dovuto, si specifica nel regolamento, non è previsto alcun rimborso. Entro i termini della dichiarazione Imu, i beneficiari dell’agevolazione dovranno dichiarare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione, allagando copia della documentazione attestante i costi complessivamente sostenuti nel corso dell’anno di riferimento e l’inoltro del progetto alla Prefettura di Foggia.

Dal suo insediamento, Vincenzo Cardellicchio, nuovo componente della commissione straordinaria, ha già messo mano ad almeno quattro regolamenti, fermamente convinto della loro importanza. Il regolamento sulla privacy, per esempio, solo dopo la designazione dei responsabili del trattamento dei dati personali, entra nella fase attuativa. Anche prima del suo arrivo, la commissione straordinaria ha adottato una lunga serie di regolamenti di cui il Comune era sprovvisto.