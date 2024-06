I nastri trasportatori del porto di Manfredonia saranno demoliti

Saranno demoliti i nastri trasportatori del Porto Alti Fondali di Manfredonia.

La Giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Foggia, per procedere ai lavori di smantellamento.

Da oltre 30 anni si attendevano interventi per i nastri trasportatori del pontile del Bacino Alti Fondali del porto industriale di Manfredonia, che si protendono nel mare per 2 chilometri e mezzo.

L’attenzione sui nastri trasportatori è stata assunta come strategica dalla Regione Puglia che, con il presidente Michele Emiliano e l’assessore al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, ha lavorato di concerto con il presidente dell’Autorità Portuale, Ugo Patroni Griffi, e con il presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Foggia, Agostino De Paolis. Un’attività complessa in cui, da ultimo, si è integrato il lavoro dell’assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento.

I dettagli dell’intervento di demolizione e del prosieguo di un progetto che si preannuncia di portata storica saranno illustrati mercoledì 3 luglio, alle 11:30, presso la Banchina A1 del Porto industriale, dal presidente Emiliano, dall’assessore Piemontese, dall’assessora Ciliento, dal sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, dal presidente dell’Autorità Portuale Patroni Griffi e dal presidente del Consorzio Asi di Foggia De Paolis.