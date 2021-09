Anche Deliceto avrà un nuovo campo sportivo: in arrivo finanziamento di 700mila euro

Il Comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto pari a 700.000 euro, grazie alla partecipazione al bando “Sport e periferie 2020”.

"Il nostro progetto si è posizionato al 15° posto a livello nazionale su un totale di 3.380 domande presentate: un risultato che premia i nostri sforzi e ci permetterà di avere un impianto modernissimo", dichiara il sindaco di Deliceto Pasquale Bizzarro.

L’attuale campo di gioco in terra battuta, che versa in uno stato pessimo (sin dalla sua realizzazione nel 2015), verrà sostituito da un campo in erbetta sintetica di ultima generazione, con sistema di drenaggio e sistema di irrigazione. Gli attuali spogliatoi “container” presenti dietro la porta Sud verranno dismessi e sostituiti da nuovi spogliatoi in cemento armato, grandi il doppio di quelli di oggi, posizionati sul lato Ovest, quello delle attuali gradinate.

Sugli spogliatoi verranno realizzate delle nuove tribune spettatori, con circa 200 posti a sedere in poltroncine singole. In totale, un progetto di 1.050.000 euro, finanziato per 700.000 euro con il bando “Sport e periferie” e, per la restante parte, da un mutuo a tasso zero del Credito Sportivo.

"Questo progetto - aggiunge Bizzarro - si aggiunge a quello del campetto polivalente (tennis, basket e volley) che verrà realizzato anch’esso nelle vicinanze del campo sportivo, per dare vita ad una piccola cittadella dello sport. E ora continuiamo a lavorare… affinché tutto questo diventi al più presto realtà".