Sostegno agli asili nido e alle famiglie per il duro lockdown: ecco il contributo straordinario, c'è la delibera

"Finalmente portiamo a termine quanto iniziato con la mozione presentata ad aprile da me e dai consiglieri Soragnese e Iacovangelo, all’interno della quale chiedevamo di sostenere gli asili nido e le scuole paritarie della nostra città con un contributo straordinario, ed attraverso questo strumento, consentire l’esonero dal pagamento delle rette o garantire l’eventuale rimborso a tutte le famiglie foggiane".

E' quanto annuncia il consigliere Salvatore De Martino, dopo l'approvazione della delibera di giunta che garantisce "il contributo straordinario per gli istituti paritari foggiani e porterà gli stessi a firmare un protocollo di intesa per garantire l’esenzione delle rette o l’eventuale rimborso per i mesi di aprile, maggio e giugno del 2020, mesi nei quali le strutture sono state forzatamente costrette alla chiusura a causa del Coronavirus".

"Da anni mi batto convintamente al fianco di donne e uomini coraggiosi come Suor Anna Monia Alfieri, Fabio Daniele e tanti altri, che a livello nazionale e sul nostro territorio si battono per la libertà di scelta educativa e con loro continuerò a combattere orgogliosamente per assicurare ai nostri figli un futuro migliore attraverso un sistema educativo 0-6 anni più equo, più giusto e per tutti. La libertà di scelta educativa sarà sempre una delle mie battaglie ed anche della Lega", conclude.