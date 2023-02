Costruttori foggiani frenati dal Governo: imprese e posti di lavoro a rischio, attenzioni si spostano sul Pnrr

Costruttori foggiani amareggiati e preoccupati per le conseguenze che il provvedimento con il quale nella serata di ieri il Governo ha bloccato la cessione dei crediti e la possibilità di applicare gli sconti in fattura, determinerà in termini di perdita di posti di lavoro e chiusura delle imprese: "Siamo presi dallo sconforto generale perché questa misura, con tutta probabilità, era già pronta ma per tirarla fuori hanno atteso la fine delle elezioni regionali", il commento rilasciato a Foggiatoday dal presidente locale di Ance, Ivano Chierici.

Un decreto legge che in alcune regioni, come la Puglia, sa di beffa. Infatti, è stato firmato proprio quando l'associazione dei costruttori edili e la Regione, avevano stipulato l'accordo di una proposta di legge con la quale era stata richiesta la possibilità, da parte dell'Ente, di acquisire i crediti derivanti dai bonus edilizi bloccati nelle banche oppure, laddove gli istituti di credito non ne avessero acquistati più, di farsene carico. Erano interessati anche grossi gruppi industriali.

"E' un mercato, quello del superbonus, che a mio giudizio si è voluto un po' bloccare" aggiunge Chierici, che tuttavia non manca di criticare "il comportamento di alcuni, che ha fatto saltare una misura molto importante per il comparto dell'edilizia". Il riferimento è ai cantieri e alle imprese sfuggiti ad ogni tipo di controllo.

"Siccome erano soldi statali bisognava applicare anche le regole statali, quindi, sin dall'inizio l'attestazione Soa e il contratto collettivo adeguato, cose che abbiamo raggiunto pian piano, ma nel frattempo erano state aperte le gabbie e un po' tutti hanno pensato di prendere qualcosa" rimarca il numero uno dei costruttori di Capitanata, nonché presidente reggente di Confindustria Foggia.

Chierici - a cui preme particolarmente trovare una soluzione per i soli incapienti di un condominio (coloro che non avendo la possibilità di scaricare le imposte con il 730, potrebbero precludere la possibilità di proseguire con i lavori), archiviata la parentesi cessione crediti e sconto in fattura, confida nei 267 milioni di euro del Pnrr che atterreranno in Capitanata presso gli enti locali: "Ci sarà un forte di sviluppo sul settore pubblico e lavori su altre cose". Ad ogni buon conto, ad oggi, ci sono imprese a rischio chiusura e lavoratori a rischio licenziamento: "Questo è fuori discussione".

Tenuto conto che esiste la nuova direttiva europea in termini di impatto ambientale e risparmio energetico, qual è la soluzione? "Ho notizia che nei tavoli europei si studiano fonti di finanziamento monster per permettere questa transizione sui vecchi edifici. Al momento non sappiamo come andrà a finire. Quello che avevamo in Italia era un buon metodo, purtroppo hanno deciso di sospenderlo. Avrà un grosso impatto sull'edilizia, si perderanno posti di lavoro, ma confidiamo sul fatto che il Pnrr possa rilanciare il comparto dell'edilizia che aveva avuto uno stallo per oltre 10 anni e che si era ripreso grazie agli incentivi fiscali".

Quel che è certo, è che non ci sarà spazio per gli avventori. Lo spazio si restringerà di moltissimo: "Le nostre aziende hanno fatto piccoli passi e hanno immaginato come sarebbe stato dopo questa bolla del superbonus, mentre altri, appena nate, hanno preso lavori per 10-15 milioni per bonus facciali".