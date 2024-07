Stress idrico in Capitanata: nel decreto Agricoltura il recupero degli invasi, diga Liscione e Piano dei Limiti

Il decreto Agricoltura incassa anche il via libera della Camera ed ora è legge: 500 milioni di euro per sostenere le filiere in difficoltà, affrontare le emergenze e garantire maggiori controlli, specialmente sulle importazioni, assicurando un giusto reddito ai nostri produttori.

All'interno del provvedimento c'è un ordine del giorno, accolto dal Governo, a firma del parlamentare Giandonato La Salandra, che impegna l'esecutivo a prevedere misure volte al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per i progetti di Piano dei Limiti e per il completamento della condotta adduttrice per l'alimentazione dei comprensori irrigui prossimi al confine regionale Puglia-Molise. “Lo stress idrico è un serio problema ormai strutturale, che ha la concreta attenzione del Governo. Grazie a questo ordine del giorno, l'esecutivo si impegna per l'effettivo sostegno delle progettualità connesse al superamento delle condizioni di stress idrico nella provincia di Foggia e in quei territori in cui proprio l'economia agricola, vocazione naturale delle aree, più necessita di finanziamenti, attraverso Consorzi di Bonifica ed enti locali, per le progettualità connesse alle infrastrutture esistenti”.

Un risultato straordinario per un territorio ormai flagellato dalla scarsità idrica, particolarmente significativo anche per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr sul tema del contrasto alla siccità.

Fondamentale, in tale ottica, è il recupero degli invasi già presenti sul territorio attraverso alcuni cruciali interventi: il collegamento di 10 chilometri dalla diga del Liscione, in provincia di Campobasso; il potabilizzatore di Finocchito, in provincia di Foggia, che porterebbe in Puglia un volume medio annuo stimato in 40-60 milioni di metri cubi d'acqua, che attualmente il Molise è costretto a sversare in mare e il progetto della nuova diga di Piano dei Limiti, che arriverebbe a raccogliere ben 42 milioni di metri cubi d'acqua.

“Adesso è il momento in cui le associazioni di categoria, i consorzi e i comuni interessati lavorino al raggiungimento di determinati obiettivi, essenziali per l’economia della provincia. La politica è pensiero e azione, questo ho imparato dall’On. Paolo Agostinacchio, è identità, è la nostra capacità di prendere, o riprendere, anche vecchi progetti e proiettarli nel domani, perché è il domani il luogo che siamo destinati ad abitare. Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle”.

“L’approvazione definitiva del dl Agricoltura è un ulteriore segnale del governo per un comparto fondamentale della nostra economia. In meno di due anni, infatti, questo esecutivo ha messo a disposizione risorse più di ogni altro in passato. Si è intervenuto con sostegni alle nostre imprese colpite da fenomeni idrogeologici e crisi internazionali, misure contro il consumo di terreni coltivabili, risorse per il contrasto alla xylella e al granchio blu, nonché per il contrasto alle pratiche sleali. In particolare, sul fenomeno della xylella, sono stati stanziati 30 milioni di euro per investimenti di reimpianto e riconversione delle colture di ulivo tramite cultivar più resistenti. Un passo avanti importante a sostegno delle nostre aziende e dei nostri lavoratori”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, componente la Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

Sull'argomento si è espresso anche Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Pesca ed Acquacoltura del partito, intervenendo nell’Aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sul Dl Agricoltura: “Nel Dl Agricoltura c’è un passaggio non di poco conto già nel titolo, ovvero l'equiparazione del comparto agricolo a quello della pesca e dell'acquacoltura. Con questo Governo, abbiamo attribuito alla pesca e all'acquacoltura la stessa rilevanza sul piano formale ma anche, e soprattutto, sostanziale dell'agricoltura. Un provvedimento opportuno, che assegna al comparto agricolo, e più in generale a tutta la filiera agroalimentare, un finanziamento di circa 600 milioni di euro di risorse supplementari per i prossimi tre anni con una lunga serie di interventi ampi e diversificati. Nel merito, questo provvedimento interviene sulla sospensione della rata dei mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in caso di drastica riduzione del fatturato, incide sul contrasto alle pratiche sleali, alla diffusione della peste suina africana e alla brucellosi, prevedendo interventi in favore delle imprese danneggiate dalla xylella. E ancora, interventi per migliorare l'efficienza del sistema informativo agricolo nazionale, che permette la registrazione informatizzata delle operazioni di carico e scarico dei cereali, al fine di tutelare i nostri produttori di grano, vessati dalla concorrenza di prodotti che arrivano dall'estero. Per questo, Forza Italia voterà convintamente in favore di questo provvedimento che ridarà ossigeno, fiato, slancio e vitalità ad un settore in cui noi crediamo e che riteniamo di dover ancora di più rilanciare”.