Piccoli comuni puntano a diventare destinazione cicloturistica: unico progetto ammesso in Puglia è 'Daunia in bici'

Il Comune di Zapponeta, in partnership con i comuni di Candela e Rignano Garganico, sono stati ammessi al finanziamento da parte del Ministero del Turismo del loro progetto congiunto 'Daunia in bici', unico in Puglia e quarto in tutto il Sud Italia ad essere finanziato a valere sul fondo “piccoli comuni a vocazione turistica”.

Con un finanziamento complessivo di 900mila euro fino al 31 dicembre 2025, si propone di trasformare le aree interessate in una destinazione cicloturistica e permetterà di valorizzare un itinerario che mette in collegamento la riviera a sud del tavoliere, il Gargano e i Monti Dauni.

Sui territori interessati, oltre all’organizzazione di eventi sportivi e turistici collegati, verranno realizzate infrastrutture ciclabili di qualità, includendo la creazione di velostazioni, fornitura di e-bike per il servizio sharing point to point, punti di ricarica per bici elettriche, e tante altre iniziative fisiche, tecnologiche ed innovative correlate.

L'area di progetto è un crocevia per ciclabili di rilevanza regionale e nazionale, includendo tratti delle Ciclovie Adriatiche, della Valle dell’Ofanto e delle Ciclovie degli Appennini e Francigena, posizionando così questi tre comuni come un punto di incontro per gli amanti del cicloturismo provenienti da diverse direzioni.

Per il sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino “essersi classificati ai primi posti di un avviso pubblico nazionale così partecipato ci rende particolarmente orgogliosi e rappresenta il riconoscimento al lavoro e alla visione strategica che ogni giorno mettiamo in campo per lo sviluppo del nostro territorio. Con questo progetto avremo nei prossimi mesi tantissimi eventi e iniziative che ci permetteranno di incrementare l’offerta turistica e dei servizi”.

Così Luigi di Fiore sindaco di Rignano Garganico: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa notizia, un progetto che dà valore alla sinergia e alle collaborazioni territoriali e che si inserisce in un piano organico di sviluppo turistico-culturale per Rignano”.

Grande soddisfazione anche per Nicola Gatta sindaco di Candela: "Diversificare, destagionalizzare, allungare le presenze turistiche oltre il periodo Natalizio, questi i nostri obiettivi e le nostre attese da questa iniziativa”.