Vieste domani in Puglia: è di nuovo la prima destinazione turistica con 2 milioni di presenze

Ancora una volta la principale destinazione turistica della Puglia è la città di Vieste con 1.960.580 presenze e 328.650 arrivi. Meglio di Bari (1.038.067) e di altre località turistiche del resto della regione. In tutta la provincia di Foggia le presenze turistiche sono state 4.292.300 (+ 0,5% rispetto al 2022) e 961.300 arrivi (+3%).

“Vieste ormai non è più una sorpresa. Anche nel 2023 abbiamo registrato un risultato straordinario sulla base del quale possiamo lavorare con entusiasmo ad una nuova fase del turismo, badando principalmente sulla qualificazione dei servizi, delle infrastrutture e sulla diversificazione del prodotto. La qualità dell’offerta a Vieste si è alzata notevolmente e ci ha permesso di reggere il confronto con le altre principali mete turistiche d’Italia e d’Europa”.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato in anteprima il calendario degli eventi del Vieste Estate 2024 alla presenza degli assessori regionali Raffaele Piemontese, Gianfranco Lopane e Rosa Barone, il direttore del Dipartimento Turismo, Aldo Patruno, la consigliera delegata alle politiche culturali della Regione, Grazia Di Bari, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e gli assessori Rossella Falcone (Turismo), Graziamaria Starace (Cultura) e Dario Carlino (Sport), Mariella Pecorelli (Lavori Pubblici).

La Puglia nel 2023 supera 16 milioni di presenze turistiche con un +4% sullo scorso anno ed un +8% di incremento degli arrivi. Crescita record dei flussi stranieri con un +22% degli arrivi e +16% delle presenze: un turista su tre, in media, viene dall’estero. Tiene bene il turismo nazionale. Aumenta anche l’incoming da ottobre a dicembre, del 10% sugli arrivi e del 5% per i pernottamenti, in linea con l’obiettivo di ampliamento della stagione turistica.