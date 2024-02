Puglia da record: 16 milioni di presenze in un anno, un turista su tre è straniero

Per la Puglia il 2024 diventa il punto di partenza per valorizzare la trasversalità del turismo. La nuova direzione è stata presentata oggi alla Bit di Milano nel corso della conferenza istituzionale dedicata a #weareinPUGLIA 2024 Performance, Strategie e Sviluppo Turistico della Destinazione.

Nel 2023 la Puglia ha superato 16 milioni di presenze turistiche, facendo registrare un +4% sull'anno precedente e un +8% di incremento degli arrivi.

Soddisfatto l'assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane. Crescita record dei flussi stranieri con un +22% degli arrivi e +16% delle presenze: un turista su tre, in media, viene dall’estero. Tiene bene il turismo nazionale.

Aumenta anche l’incoming da ottobre a dicembre, del 10% sugli arrivi e del 5% per i pernottamenti, in linea con l’obiettivo di ampliamento della stagione turistica. Centrali il lavoro condiviso degli operatori e la trasversalità di strategie e progetti in corso per lo sviluppo dei servizi e della destinazione”.

Di rilievo i risultati delle strategie di internazionalizzazione: gli arrivi dall’estero (e cioè la quota di stranieri sul totale) è passata dal 29 al 34% nell’arco di un anno, nonostante l’andamento del turismo nazionale sia rimasto pressoché stazionario (+2% gli arrivi e -1% le presenze).

Positivo il trend estivo: +3% gli arrivi e +0,5% le presenze da giugno a settembre 2023 rispetto al 2022. L'incremento dell’incoming (arrivi) da ottobre a dicembre è stato del +10% e del +5% per i pernottamenti/presenze.

La presentazione dei dati relativi ai flussi turistici dello scorso anno è stato il punto di partenza per poi proseguire con l’analisi del Piano strategico del turismo 'Puglia 3x6x5' in fase di ultimazione, illustrando le strategie integrate tra gli assessorati regionali per la crescita della destinazione e dell’offerta turistica complessiva.

Per la Puglia il turismo è un settore economico importante per lo sviluppo della regione, con la capacità di generare ricchezza e occupazione attraverso un grado elevato di interazione con altri settori produttivi.

Alla Bit di Milano, dopo l’intervento iniziale in collegamento da Bruxelles del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,⁠ insieme all’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, sono intervenuti Raffaele Piemontese vicepresidente della Regione e assessore a Bilancio e Sport, gli assessori regionali Alessandro Delli Noci allo Sviluppo Economico, Sebastiano Leo alla Formazione, Rosa Barone al Welfare, Grazia Di Bari consigliera regionale con delega alla Cultura, Aldo Patruno direttore del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Luca Scandale, direttore Generale AReT Pugliapromozione.

Arrivi stranieri 1.565.000 (+22%); arrivi italiani 3.029.000 (+2%), arrivi totali 4.594.000 (+8%). Presenze stranieri 4.988.000 (+16%), presenze italiani 11.400.000 (-1%), presenze totali 16.390.000 (+4%). Permanenza media 3,5 notti, internazionalizzazione del 34%