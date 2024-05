Mattinata fa la voce grossa sul Gargano: il record di 222mila turisti vale 29 milioni di euro

Mattinata punta a fare la voce grossa in vista dell'estate. Ringalluzzito dai dati super incoraggianti sul turismo, anticipati alla Bit di Milano da Puglia Promozione e validati dall’Istat, il comune garganico riparte dalle 221.947 presenze nel corso del 2023, il dato più alto mai registrato da quando vengono effettuate le rilevazioni statistiche a cura dell’Osservatorio regionale, ossia dal 2005.

La città bianca è risultata tra le prime dieci destinazioni pugliesi che crescono maggiormente, con 46.500 presenze in più rispetto al 2022 che pur aveva significato un altro grande traguardo, quello dell’ingresso nella Top 20 delle località turistiche di Puglia con il maggior numero di presenze, con 25mila presenze in più del periodo post Covid.

Il turismo a Mattinata vale 29 milioni di euro. Che tradotto vuol dire maggiore occupazione, benessere e qualità della vita per l’intera Comunità.

Secondo l’Osservatorio Economia del turismo, la spesa media del vacanziere è pari a 130 euro al giorno, di cui 74 euro per vitto e servizi e 56 euro per l’alloggio.

Paolo Valente, assessore all’Industria Turistica, gongola: "La nostra destinazione turistica vede confermato il virtuoso trend di crescita. Prova ne è che le quote degli arrivi e delle presenze di turisti stranieri rappresentano rispettivamente il 33% e il 30% del totale. I dati ci dicono, in maniera inequivocabile che gli eventi di destinazione - Orchidays e FèXtra su di tutti - contribuiscono in maniera determinante al consolidamento della strategia di extrastagionalizzazione scritta e condivisa nel Piano Strategico del Turismo, con presenze turistiche in crescita in relazione agli stessi periodi degli anni precedenti"

Sostiene Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata: "Il trend di crescita evidenzia che la sinergia tra l’ente pubblico e gli operatori turistici e dell’ospitalità produce effetti vincenti per tutto il comparto. La visione strategica dell’Amministrazione comunale, che con la propria azione rafforza l’attrattività territoriale, in tandem con la professionalità, il lavoro e il know-how degli operatori a sostegno della competitività dell’offerta turistica, permettono a Mattinata di essere quello che è diventata sia in termini di performance che di qualificata narrazione. Questa qualità percepita dai nostri turisti è testimoniata anche dall’aumento e dal miglioramento dei servizi turistici, oltre che della consolidata offerta gastronomica frutto della maestria dei nostri chef che valorizzano i nostri di prodotti tipici oltre a tutto il comparto del food & beverage in combinata con gli operatori dell’intrattenimento. Tutti indici qualificativi della esperienza turistica dei nostri ospiti".