Il Gargano traina la Capitanata e anche la Puglia: mare e turismo religioso i punti di forza

Manca ormai poco all’arrivo dell’estate, la stagione che da sempre fa rima con turismo, soprattutto per una regione così attrattiva come la Puglia. Nel 2023, anno in cui l’Italia ha potuto definitivamente svincolarsi dalle residue restrizioni legate all’emergenza Covid, i numeri sono stati decisamente soddisfacenti e in gran parte superiori a quelli registrati nel 2019, ovvero l’ultimo anno pre-pandemia.

Soprattutto analizzando l’andamento degli arrivi nei mesi di giugno e luglio la differenza positiva è stata più marcata. Solo il dato di agosto ha prodotto una differenza negativa (circa 6500 arrivi in meno) rispetto al 2019. Discorso analogo si può fare con le presenze, ovvero il dato relativo al numero di notti trascorse dai turisti. Anche il confronto con l’anno precedente evidenzia una crescita in tutti i mesi (con punte notevoli nei primi mesi dell’anno), e una lieve flessione nei mesi di agosto e dicembre per le presenze (-2% e -0,3%).

Ma andiamo con ordine: secondo i dati diramati dall’ultimo report sul turismo presentato lo scorso febbraio alla Bit di Milano, la Puglia nel 2023 ha superato i 16,4 milioni di presenze, con una crescita del turismo internazionale del 22% per gli arrivi e del 16% per le presenze. La quota totale degli stranieri è salita dal 29% al 34%.

In totale gli arrivi hanno sfiorato quota 4,5 milioni (4.594.000) con una crescita dell’8% rispetto al 2022. Le presenze totali invece sono cresciute del 4%. Va precisato che i risultati diramati (ancora in corso di aggiornamento) tengono conto – per omogeneità di analisi con gli anni precedenti – solo dei dati provenienti dal comparto alberghiero ed extralberghiero, e non di quello legato alle locazioni turistiche che comunque si ritaglia uno spazio considerevole nelle scelte dei turisti. Questo comparto specifico ha fatto registrare 734mila arrivi (+48% rispetto al 2022) e quasi 2,5 milioni di presenze.

Domanda nazionale e internazionale

Tornando ai due comparti oggetto di analisi, per quel che concerne la domanda nazionale, la Puglia contribuisce maggiormente in termini di arrivi (784.257) e presenze (2,4 milioni). Il tacco dello stivale è meta ambita soprattutto per i residenti in Campania (440mila arrivi e 1,8 milioni di presenze), Lombardia (328mila arrivi e 1,6 milioni di presenze) e Lazio (345mila arrivi e 1,4 milioni di presenze). Rispetto al 2019 emerge una crescita del movimento turistico proveniente da Puglia e Campania. Malgrado i numeri summenzionati, è in flessione il flusso di turisti provenienti da alcune regioni del Nord, sia per la riduzione delle attività prima possibili attraverso lo smart working, che per una generale contrazione del potere d’acquisto degli italiani legata a inflazione e caro-vita.

Il flusso di stranieri vede sempre Germania, Francia, Svizzera, Usa e Regno Unito ai vertici per il numero di notti trascorse, rappresentando il 50% dell’intero movimento turistico internazionale verso la Puglia. Rispetto all’anno pre-pandemia, si registra un incremento della domanda proveniente da Francia, Stati Uniti, Germania e Polonia. In crescita anche gli altri mercati extraeuropei come attesta la presenza nella top 15 di Australia, Canada e Brasile.

Le principali destinazioni

Vieste resta la regina della Puglia per quanto riguarda le presenze. Nel 2023 il dato ha superato quota 1,96 milioni, staccando nettamente Bari (1,03) e Ugento (poco meno di 846mila). Il dato delle presenze sfonderebbe i 2 milioni se nell'analisi si tenessero in considerazione anche le locazioni. Ai piedi del podio si ferma Lecce. Seguono Fasano, Otranto e Gallipoli. Nella top 15 figurano anche Peschici (562.317 presenze, l’ottavo dato regionale) e San Giovanni Rotondo (407.171). Nel comune di San Pio, in particolare, si registra un incremento medio di arrivi e presenze del 15%.

Andamento provinciale

Bari, Lecce e Foggia sono le forze trainanti. Bari è in cima per quel che concerne gli arrivi, precedendo di poco Lecce. La situazione muta dirottando il focus sui pernottamenti, dove Foggia guadagna la seconda piazza con 4.307.585 presenze, dietro Lecce che supera quota 5,2 milioni. In generale tutte le province hanno ottenuto un incremento, con la sola eccezione di Taranto che fa registrare una (seppur modesta) perdita nel dato delle presenze.

La situazione nella provincia di Foggia

Mare e turismo religioso restano i punti di forza della Capitanata. Detto di Vieste, Peschici e San Giovanni Rotondo, che insieme rappresentano il 68,1% delle presenze registrate in tutta la provincia, nella top five figurano Rodi Garganico e Mattinata. Sesto posto per il capoluogo che precede di poco Manfredonia e Vico del Gargano. Per trovare un comune non garganico bisogna arrivare a San Severo, quattordicesimo per presenze davanti a Lucera e Cerignola.

Bovino è il comune dei Monti Dauni (escluso Lucera) con il miglior dato delle presenze (4273) oltre a quello degli arrivi (1907).

Vieste è anche la meta più gettonata dagli stranieri (74mila arrivi), seguita da San Giovanni Rotondo (67.256 arrivi). Sul podio finisce Mattinata, dove gli stranieri sono stati 17mila. A Foggia città gli arrivi sono stati poco più di 7500, mentre le presenze hanno superato quota 20.300.