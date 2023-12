Gino Lisa, da gennaio a novembre 45.165 passeggeri hanno scelto l'aeroporto di Foggia

A novembre, sono stati 3250 i passeggeri transitati per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia e 112 i movimenti registrati. I dati sono di Assaeroporti, l’Associazione italiana gestori aeroporti, diffusi mensilmente dal Comitato Vola Gino Lisa, presieduto da Maurizio Gargiulo.

Nel dettaglio, i voli di aviazione commerciale, operati dalla compagnia Lumiwings, sono stati 75 per un totale passeggeri pari a 3225, mentre 37 sono stati i voli di aviazione generale per un totale di 25 passeggeri. A ottobre i passeggeri erano stati 3.786.

Il coefficiente medio di riempimento, fanno sapere dal Gino Lisa, è pari al 39,54%, con una media di circa 43 passeggeri a volo.

Da gennaio a novembre sono stati 45.165 i passeggeri.

Nei giorni scorsi, dall’altra associazione a supporto dello sviluppo e della crescita dello scalo foggiano, Mondo Gino Lisa, era arrivato un appello rivolto ai foggiani, per sostenere l’aeroporto nella fase di start up: “Deve essere ciascuno di noi, del territorio, a investire – ha scritto in una lettera aperta il presidente della community Sergio Venturino - Come? Acquistando comunque i biglietti pur se costano leggermente di più e volare, accontentandoci delle poche tratte esistenti e anche degli orari non proprio comodi al massimo. Solo così creeremo traffico, attireremo altre compagnie, avremo più tratte, avremo orari più comodi e pagheremo di meno”.

A fine anno sono almeno due le buone notizie per il Gino Lisa, arrivate negli ultimi giorni: l'inserimento nel bilancio della Regione Puglia di 10 milioni di euro per sostenere il regime del Sieg, i Servizi d'interesse economico generale, e la realizzazione, annunciata in Confindustria, di una piccola sede di stoccaggio dell’ortofrutta ‘gemellata’ con l’aeroporto di Grottaglie, hub per l’agroalimentare.