Ritardi ed errori nei dati sulla differenziata: ora sarà Amiu a pubblicarli sulla piattaforma

Sarà Amiu Puglia, su delega del Comune di Foggia, a provvedere direttamente alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani e alla raccolta differenziata sulla piattaforma dell’Osservatorio regionale dei rifiuti.

È quanto concordato oggi in una riunione convocata in via d’urgenza a Palazzo di Città tra i componenti della commissione straordinaria Vincenzo Cardellicchio e Sebastiano Giangrande, il dirigente dell’Area Ambiente Saverio Pio Longo, il presidente di Amiu Paolo Pate e il direttore generale Antonello Antonicelli.

Alla luce del nuovo contratto di servizio, ricordano dal Comune, oggi è possibile chiedere conto di ritardi o discrasie nella pubblicazione dei dati. Il partecipanti hanno regolato le modalità per “assicurare una maggiore e più intensa attività di informazione, anche alla luce delle risultanze dei riscontri sulle annualità pregresse, e consentire così alla cittadinanza di comprendere appieno gli interventi e le migliorie che si andranno ad ottenere”.

È stato deciso di delegare formalmente Amiu, al fine di “evitare ritardi o il ripetersi di errori nella comunicazione mensile dei dati”, scrivono da Palazzo di Città ammettendo le défaillance. I compiti istituzionali di monitoraggio e controllo restano in capo all’amministrazione.

Lunedì scorso, i cittadini e rappresentanti delle associazioni La Società Civile, Konsumer Italia e Italia Nostra, avevano presentato un’ulteriore integrazione all’esposto depositato il 10 gennaio sulla gestione dell’igiene urbana a Foggia, e avevano segnalato la mancata pubblicazione dei dati relativi ai primi mesi del 2023.

“Il ritardo nella pubblicazione dei primi due mesi dell’anno – fanno sapere dal Comune - è stato dovuto alla mancata comunicazione di tre aziende, autorizzate a norma di legge alla fuoriuscita dal perimetro Tari, che provvedono in autonomia alla gestione dei rifiuti. Si è convenuto di pubblicare immediatamente sulla piattaforma di riferimento i dati provvisori, che saranno poi integrati ad horas, una volta ottenuti quelli delle tre aziende in questione”.

I dati provvisori relativi ai mesi di gennaio e febbraio, com’è facile verificare sul portale dell’Osservatorio rifiuti, sono stati caricati e validati oggi, e la differenziata a Foggia si attesta rispettivamente al 13,94% e al 15,95%.

“Ringrazio quanti si occupano e si preoccupano della raccolta dei rifiuti - queste le parole del commissario Cardellicchio - che ci aiutano a seguire l’andamento dei lavori, auspicando in un controllo sociale sempre più collaborativo e fiducioso. Si è all’inizio di un cammino per il quale occorre ancora molto lavoro, ma la strada intrapresa è quella giusta”.

I Comuni hanno l’obbligo di inserire i dati sul portale in base a una legge regionale del 2018, e in caso di ritardi rischiano di perdere finanziamenti e contributi.

La riunione di oggi è servita anche a fare il punto sui futuri interventi da realizzare, alla luce dell’approvazione dei finanziamenti del Pnrr ottenuti da Amiu Puglia proprio su delega del Comune.