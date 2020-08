"I pomodori stanno marcendo nell'acqua, aiutateci!". Aziende in ginocchio per il maltempo: "E' una catastrofe"

In 48 ore è sceso un quantitativo d'acqua pari alle piogge di circa un anno. Allagamenti in città, ma soprattutto nelle campagne. E le aziende agricole sono disperate, soprattutto quelle che coltivano prodotti 'a terra', come i pomodori.

Luigi Turco, titolare della omonima azienda in agro di Lesina, ci spiega quanto raccolto è andato ormai perso e chiede al Governo centrale di sostenere l'agricoltura, settore trainante dell'economia del sud Italia, con un indotto che va a colpire anche i lavoratori nelle industrie di trasformazione del pomodoro, alcuni già fermati per mancanza di materia prima. Ora, come quasi tutte le aziende agricole di Capitanata, deve vedere come fare ad andare avanti dopo aver perso i frutti di mesi di lavoro e di investimenti economici | IL VIDEO