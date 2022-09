Cultura e tradizione, tanti eventi per valorizzare il Parco Nazionale del Gargano

Il Parco Nazionale del Gargano ed il Teatro Pubblico Pugliese ripetono la fortunata esperienza dello scorso anno, organizzando una serie di eventi per promuovere il territorio dell’area protetta garganica e per valorizzare le sue eccellenze.

Cultura, spettacolo, musica e concerti; ma non solo, anche percorsi enogastronomici, rassegne teatrali/letterarie, tradizioni popolari e tant’altro. Sono queste le attività svolte durante l’estate nel celebre Parco Nazionale.

Da Ischitella a Cagnano Varano, da Carpino a Manfredonia, da Vieste a Peschici; fino ad arrivare a Rodi Garganico, Lesina, Serracapriola, Vico del Gargano e alla Foresta Umbra. Un ventaglio di iniziative che stanno animando i borghi del Parco e che cittadini e turisti seguono con entusiasmo.

“Le attività culturali e lo spettacolo dal vivo non sono un fatto puramente ornamentale nella proposta turistica, ma vanno considerati un elemento di reale integrazione tra turismo e cultura in grado di valorizzare il territorio, anche attraverso i luoghi, i beni immateriali della nostra terra. - Afferma Pasquale Pazienza, il presidente del Parco Nazionale del Gargano - Un programma nutrito che vuole promuovere il nostro territorio, la natura e le foreste vetuste (patrimonio UNESCO) che circondano le varie location, facendo divertire i turisti che in questo periodo affollano il Promontorio e l’intero comprensorio del Parco”.

“Si tratta - aggiunge il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Peppino D’Urso - di collaborare con le istituzioni per tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio materiale ed immateriale, ragionando in termini condivisi, su un panorama comune. La collaborazione con il Parco del Gargano ne è la più eloquente testimonianza".

“Siamo convinti – ha concluso D’Urso – che questa sia la strada giusta da percorrere per ampliare e migliorare l’offerta turistica e che bisogna creare sempre di più sinergia tra tutte le realtà che operano sul territorio in modo da innalzare costantemente l’asticella di quello che si fa e che si offre a chi sceglie la Puglia come meta per le proprie vacanze. Solo facendo sistema oggi si va avanti e si cresce”.