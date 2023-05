Il 'GrandApulia' finanzia 'la comunità che conta': "Vogliamo dare l'opportunità di realizzare i progetti"

Il futuro del terzo settore passa per il crowdfunding. Lo dicono i dati: rispetto al 2019 c’è stato un incremento del 75% delle progettualità che hanno fatto ricorso a questo tipo di micro-finanziamento dal basso. Non sempre, però, è facile districarsi nel mondo delle piattaforme digitali del crowdfunding.

E così nasce ‘La comunità conta’, il progetto promosso dal centro commerciale ‘GrandApulia’ per aiutare le realtà no profit di Foggia e provincia a realizzare proprio attraverso il crowdfunding, iniziative che abbiano ricadute sul territorio.

Iniziative volte a sostenere il benessere fisico e psicologico, a promuovere attività sportive, ad acquistare attrezzature in ambito sanitario e sociale, a realizzare iniziative educative o didattiche per bambini e giovani, ma anche eventi in ambito culturale, ambientale, storico e artistico. Il tutto con il supporto di ‘Ginger Crowdfunding’, realtà bolognese specializzata nella consulenza e nella formazione al crowdfunding.

“Daremo alle associazioni – ha detto Alessia Mocci, campaign manager di ‘IdeaGinger.it’ – gli strumenti per organizzare in maniera efficace la raccolta fondi in modo da raggiungere l’obiettivo e magari superarlo. Strumenti che permettano ai progettisti di coinvolgere il territorio, di parlare ai donatori non come ad una community virtuale ma persone reali che devono sentirsi parte del progetto stesso. Il progetto deve diventare di tutti”.

Il percorso inizierà il 6 giugno con un corso di formazione gratuito offerto da ‘Grandapulia’ e tenuto dagli esperti di ‘Ginger’ che fornirà alle associazioni la "cassetta degli attrezzi”, ovvero le competenze e gli strumenti, per scrivere i progetti, sviluppare la campagna di raccolta fondi, preparare i contenuti per la piattaforma e ideare strategie di comunicazione e promozione. Al termine della formazione, i tre migliori progetti selezionati, lanceranno le loro campagne di crowdfunding sulla piattaforma 'Ideaginger', con il contributo di ‘GrandApulia’, che cofinanzierà il progetto primo classificato con un contributo pari al 50% dell’obiettivo economico della raccolta fondi.

“Metteremo a disposizione le nostre conoscenze – ha precisato Nertil Makollari, Direttore del ‘GrandApulia’ – e anche i nostri spazi perché crediamo nel nostro territorio e negli uomini e nelle donne che lavorano nel terzo settore. Vogliamo dare loro l’opportunità di realizzare qual progetto in cui credono, che può far bene alla nostra terra, ma che non sono riusciti a realizzare, magari proprio per la mancanza di finanziamenti”.