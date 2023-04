Che desolazione la Fiera dell'Agricoltura: disertata la tavola rotonda per progettare il futuro

Gli operatori del settore hanno disertato l’incontro programmatico per l’edizione 2024 della Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia. Alla tavola rotonda nell’area convegni del padiglione nuovo non si è presentato nessuno.

Gli organizzatori hanno aspettato un’ora, fino alle 11.30, prima di arrendersi alla debacle. I commercianti e costruttori di macchine agricole non si sono visti. ‘Nella terra dei produttori’ è lo slogan di questa 73ma edizione, la prima dopo la pandemia, ma anche i produttori hanno dato forfait.

Il dibattito sul futuro prossimo della gloriosa Fiera è rimandato a data da destinarsi. L’ente puntava tutto sul convegno dedicato al rilancio della storica manifestazione, ma non se n’è fatto niente. Istituzioni e politici nostrani hanno preferito la trasferta al Villaggio Coldiretti di Bari, una grande festa del Made in Italy che tinge di giallo il lungomare da oggi all’1 maggio.

Annullata anche la presentazione della proposta di legge sull’enoturismo della Commissione Agricoltura della Camera in programma questo pomeriggio, a causa di “sopraggiunti improrogabili impegni parlamentari” degli onorevoli Ylenja Lucaselli e Giandonato La Salandra.

Quest’anno è tutt’altro che Fieramente Agricola. A mezzogiorno si assiste a una scena da film western, con le balle di fieno che rotolano malinconicamente. Le foto della gallery sono state scattate proprio a quell’ora, nei padiglioni semivuoti che rendono l’idea della desolazione del quartiere fieristico.

E la chiamano ancora ‘Fiera Internazionale’. “Tristezza” è l’espressione ricorrente tra i visitatori e gli standisti, al telefono per ingannare il tempo. È un altro flop annunciato. L’ingresso è gratuito, e ci mancherebbe altro, viene da dire.

Il commissario straordinario Onofrio Giuliano aveva già lasciato il suo nuovo quartier generale in tarda mattinata, ma corre l’obbligo di precisare che è stato designato solo il 6 aprile scorso, a cose fatte.

I commercianti di macchine agricole hanno declinato l’invito, quindi niente trattori, anche solo per la foto ricordo di rito che ha attraversato un’epoca e gli antichi fasti. Spariti anche gli animali: gli allevatori, nei mesi scorsi, ci avevano già rinunciato. Il settore della zootecnia è stato depennato, “per questioni organizzative”. Ci sono le selle di un espositore che resiste alla profonda crisi della Fiera, ma non ci sono i pony, tradizionale attrazione, quanto i conigli e il resto della fattoria.

Nel padiglione 71, all’ingresso di viale Fortore, si respira l’atmosfera della fiera con le novità dell’artigianato della meccanica agraria in mostra, soluzioni integrate per il vigneto, tecnologie per l’agricoltura e gli ultimi fertilizzanti. Spiace per la solitudine degli espositori. Un’ala del padiglione nuovo è un mercatino. Nella piazza centrale attrezzi per il giardinaggio, utensili e forni. Ed è finita qui. Non c’è altro da vedere.

I dipendenti fanno quel che possono e cercano di valorizzare l'esistente alle condizioni date. La prossima edizione è stata già calendarizzata dall’1 al 3 marzo 2024, confidando che la data sia più confacente alle rinnovate esigenze del settore e del mercato. Nel quartiere fieristico sperano in Onofrio Giuliano, che è prima di tutto un imprenditore agricolo. Seguiranno altri convegni nelle prossime ore, ma il primo maggio tutto tace.

A 900 metri, in via Caggese, nei giardini del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia c’è la partecipata mostra mercato ‘Rose, Orti, Giardini e non solo’. Alle 13 in tanti uscivano con piante e fiori in mano. C’è buona musica, artigianato, i piccoli orti realizzati da scuole e parrocchie, e un gustoso aperitivo al bistrot di primavera. Un’altra agricoltura, che si vede e si sente, e si mangia con gli occhi. Tra gli stand c’è anche La Bella di Cerignola e dietro campeggia il marchio di Puglia Federiciana, il Distretto Agroalimentare di Qualità presieduto proprio da Onofrio Giuliano. E non si può certo biasimarlo per la scelta.