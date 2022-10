Stop fino a giugno ai mutui delle agevolazioni regionali per oltre 16mila imprese pugliesi

La Regione Puglia ha sospeso fino al 30 giugno 2023 i mutui concessi, tramite Puglia Sviluppo, per le misure ‘Nidi’, ‘Tecnonidi’, ‘Microcredito’ e ‘Fondo a favore delle reti per l’internazionalizzazione’. Il provvedimento è stato approvato oggi dalla Giunta regionale con l’obiettivo di supportare e limitare l’impatto sulle micro, piccole e medie imprese pugliesi derivante dal persistere delle perturbazioni del mercato conseguenti la crisi post-pandemica, nonché i rincari delle materie prime, l’impennata dei costi energetici e il calo del fatturato.

“Sostenere le imprese ed evitare il collasso del sistema economico e sociale – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è una priorità della Regione Puglia che intende mettere in campo ogni azione possibile in questa direzione. Il tessuto economico della nostra regione è composto prevalentemente da aziende con un numero di lavoratori che varia da 1 a 9, imprese molto piccole che hanno resistito al colpo durissimo inferto dalla pandemia e che oggi si ritrovano ad affrontare una crisi energetica internazionale. Sospendere il pagamento degli addebiti delle rate dei mutui significa dare una boccata d’ossigeno al tessuto economico e sostenere la liquidità per consentire agli imprenditori di programmare con maggiore serenità le attività future. Questo vale per le imprese più piccole, per quelle più grandi ci stiamo attivando per richiedere ad Abi– Associazione Bancaria Italiana la sospensione dei mutui degli investimeni fatti su tutti gli altri strumenti finanziari regionali di incentivazione all’impresa come ad esempio quelli del Titolo II, Titolo II Circolante, Cdp, i Pia”.

La stessa iniziativa era stata adottata due anni fa per il sostegno alle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid19. “Bloccare fino a fine giugno 2023 il pagamento delle rate delle misure di agevolazione concesse a oltre 16 mila imprese pugliesi – ha dichiarato il vice presidente e assessore al Bilancio della Regione Puglia Raffaele Piemontese – serve a mantenere posti di lavoro e a preservare il nostro tessuto imprenditoriale capillare. Lo abbiamo sostenuto nel 2020 mentre infuriava la pandemia, lo facciamo anche oggi, mentre si è scatenata la tempesta del caro energia e del caro bollette, sempre con lo scopo di mantenere forte e reattiva la nostra economia”.