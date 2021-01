"Vogliamo tornare a lavorare con il sorriso". Ristoratori foggiani e fiorentini insieme : "Noi abbandonati dalle istituzioni"

Passato il momento iniziale di incertezza tra chiusure e riaperture improvvise, i ristoratori foggiani questa mattina sono tornati a riunirsi presso il ristorante 'L'antico Teatro in via Manzoni', con l'obiettivo di crescere e formare una rete regionale.

Ospite dell'incontro Simone Giannerini, ristoratore fiorentino, coordinatore di 'Ristoratori Toscana'. La sua idea è quella di creare delle micro associazioni regionali, in modo da realizzare una macro associazione nazionale per portare i problemi della categoria al governo per avere, sia durante questo periodo pandemico ma soprattutto in futuro, maggiori tutele. "Siamo già a quasi un anno di difficoltà, ma le nostre problematiche sono a monte, il Covid è stato un vaso di pandora che ha scoperchiato un problema molto serio. Ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni, ecco perchè si formano comitati spontanei e associazioni".

"Nella tristezza di questa pandemia la cosa bella è il ritrovarsi tra colleghi, non più rivali, cercare tutti insieme di sopravvivere, di avere delle idee, di darci la forza, per poter riuscire domani a tornare a sorridere. Vogliamo lavorare con il sorriso" chiosa Giannerini.