Grandapulia e la Mongolfiera riaprono la domenica: ingressi contingentati e straordinarie misure di prevenzione

È stata revocata oggi l'ordinanza n. 75 del 24 settembre che disponeva la chiusura al pubblico nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali dei centri commerciali Mongolfiera e GrandApulia. "All'emissione di quella ordinanza - spiega l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Foggia Sonia Ruscillo - si era giunti perché, alla luce del preoccupante andamento della curva epidemiologica, si era pensato di scongiurare gli assembramenti dovuti a persone che magari proprio nel weekend o per il maltempo si sarebbero potute trattenere all'interno delle aree comuni dei centri commerciali. Il 28 settembre è arrivato un ricorso da parte dei centri commerciali e il 30 settembre si è riunito un tavolo tecnico, in cui eravamo presenti io, il sindaco e tutti i tecnici e funzionari e siamo giunti ad una soluzione. Abbiamo posto delle condizioni: rivedere i loro piani di sicurezza, scongiurando l'assembramento. E ieri i presidenti del Consorzio GrandApulia e Consorzio Mongolfiera hanno formulato la rinuncia al ricorso ma si sono impegnati ad adottare ulteriori e straordinarie misure di prevenzione". Chiaramente i centri commerciali hanno rinunciato anche a potenziali richieste risarcitorie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le nuove condizioni sono dettagliate nell'ordinanza numero 82 del 2 ottobre: saranno intensificati gli interventi di sanificazione degli spazi comuni, con cadenza quindicinale anziché mensile; la domenica e nei festivi sarà misurata la temperatura all'ingresso; saranno intensificati i controlli per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e per l'igienizzazione delle mani; sarà rafforzata anche l’attività di controllo anti-assembramento mediante l’intervento del personale di vigilanza. Rispetto all'affluenza, i dati saranno monitorati con il contapersone collegato all’app Live Presents - software di gestione già operante che in caso di capienza massima procede alla chiusura delle porte di ingresso per agevolare il deflusso delle persone in uscita - e con il controllo visivo da parte del personale di vigilanza; sarà adottato un parametro più stringente e prudenziale in merito alla soglia massima di compresenza dei clienti nelle sole aree comuni rideterminata in 1.600 persone per il Centro Commerciale GrandApulia e 1.120 persone per il Centro Commerciale Mongolfiera; saranno dunque contingentati gli accessi, bloccando il flusso in entrata e incaricando in tempo reale il personale di vigilanza di monitorare la fuoriuscita della clientela eventualmente in esubero. I presidenti del Consorzio GrandApulia e del Consorzio Centro Commerciale Mongolfiera hanno assicurato la più ampia fruibilità dei dati numerici degli accessi relativi all’affluenza in tempo reale all’interno delle strutture da parte degli organi di polizia.