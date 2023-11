Spunta un sovrapprezzo sull’App del parcheggio, in città aumenta anche l’indignazione

Non bastava l’aumento delle tariffe e degli abbonamenti, ora spunta un sovrapprezzo sull’App Global Parking Solutions per pagare la sosta tariffata a Foggia.

All’importo tariffario si aggiunge il costo del servizio. Lanciando la nuova modalità di pagamento attiva dal 2 novembre, tanto attesa dai foggiani più tecnologici, il gestore della sosta non ne aveva fatto menzione. Né tantomeno si parla di commissioni o costi aggiuntivi nel Piano della sosta tariffata alla base dell’affidamento.

Per inciso, peraltro, all’avvio del servizio alcuni utenti hanno riscontrato qualche turbolenza risultando ‘offline’.

Una simulazione, restituisce un costo del servizio che varia dai 6 centesimi della prima mezz’ora fino ai 30 centesimi. L’importo massimo scatta dopo due ore e mezza in zona rossa e 3 ore nella zona gialla. Il balzello, non essendo fisso, viene calcolato solo dopo l’inserimento della durata della sosta.

In foto, appaiono proprio i 30 centesimi in più per 2 ore e mezza di parcheggio in corso Giannone, dalle 8.30 alle 11.

Nel gruppo ‘Parcheggi a pagamento Foggia’, aperto su Facebook da Bruno Maizzi, vice presidente nazionale del Movimento Consumatori, l’indignazione è direttamente proporzionale all’aumento dei costi. Gli utenti fanno notare come in genere con le app si risparmi, mentre in questo caso accade esattamente il contrario e si paga addirittura una commissione.

Meno di un mese fa, Gps aveva ricordato a tutti i possessori di abbonamento e di pass residenti che era necessario sostituirli con nuovi titoli di sosta versando un’integrazione a titolo di adeguamento tariffario, per non incorrere in sanzioni. Anche in questo caso aveva attirato le ire degli automobilisti che non intendono pagare altre somme, avendo stipulato precedentemente un contratto con Ataf.

Il regolamento, peraltro, prevede che gli abbonamenti in corso di validità prima della consegna del servizio abbiano valore fino alla loro naturale scadenza, senza menzionare integrazioni.