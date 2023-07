Si torna a pagare il parcheggio, costerà di più nelle 'zone rosse': "Un macigno per i foggiani"

Da questa mattina, 17 luglio, riparte l’obbligo di pagamento delle strisce blu. Si pagherà di più. Gli aumenti, non dipendono dal nuovo gestore. Gli adeguamenti e le nuove tariffe, infatti, sono stati stabiliti dalla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia a febbraio del 2022, prima di bandire la gara per l’affidamento del servizio.

All'ufficio gestione sosta della Gps 'Gestione Sosta' di Corso Garibaldi, decine di foggiani sono in fila per sbrigare le pratiche abbonamenti. Perlopiù chiedono di vecchi passa e nuove tariffe. Non mancano le lamentele sui rincari. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, e il mercoledì dalle 8:30 alle 16.

Per il candidato sindaco Nunzio Angiola, "in un momento così delicato per le famiglie foggiane l’aumento del costo, non del tutto giustificato, degli abbonamenti per la sosta delle auto nelle aree di parcheggio blu può rappresentare un macigno”. Chiara la presa di posizione dell'ex parlamentare della Repubblica. “Posso capire l'aumento di 20 centesimi legato alla riduzione del numero di aree di parcheggio dopo la realizzazione delle piste ciclabili, ma poi mi dicono che per bilanciare questa situazione è stato necessario trasformare altre strade in parcheggi a a pagamento. A questo ci aggiungiamo la decisione di lasciare a casa il 60% dei lavoratori, in servizio con la precedente società di gestione, ed ancora l’estensione della fascia oraria a pagamento anche dalle 13.30 alle 16.30. Ma quello che proprio non doveva essere fatto è l’aumento considerevole del costo degli abbonamenti. Ci sono tante persone che lavorano tra negozi e uffici in centro per 800 euro al mese e tra parcheggio e benzina a fine mese avranno in tasca un terzo di quello che guadagnano. Per non parlare del fatto che i possessori di un vecchio abbonamento annuale dovranno pagare una somma ad integrazione dei mesi restanti fino alla scadenza. Assurdo”.

Il candidato sindaco, al termine del commissariamento e con l'insediamento del nuovo governo cittadino, proporrà uno sconto sull'abbonamento e parcheggi di scambio con bus ogni cinque minuti.

Il piano della sosta e le nuove tariffe

Le tariffe, rimaste invariate dal 2011, sono state ritoccate dai commissari – che parlarono di adeguamento - prima di avviare la procedura di evidenza pubblica per affidare il servizio. A elaborare il piano tariffario aveva contribuito una struttura intersettoriale appositamente costituita. Il nuovo Piano della Sosta è stato calibrato su 6.112 stalli censiti, numero di partenza teorico. La città è stata suddivisa in zone ordinarie gialle, a tariffa invariata rispetto all’attuale, con 3.352 stalli, e zone rosse soggette ad aumento tariffario.

Le zone gialle

Nelle zone gialle si paga dal lunedì al sabato (esclusi i festivi infrasettimanali), dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. La tariffa è fissata in 1 euro l’ora, e la tariffa minima è pari a 60 centesimi. Sono previsti abbonamenti brevi a 4 euro (mezza giornata) e 6 euro (giornata intera).

L’area antistante il Santuario dell’Incoronata rientra nelle zone gialle con 300 stalli ad attivazione periodica. La sosta a pagamento scatterà dal primo marzo al 30 settembre nelle sole giornate di sabato, domenica, nei festivi e prefestivi infrasettimanali, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Per i pullman la tariffa è unica, a 7 euro.

Le zone rosse

Nelle zone rosse (2.760 stalli) si paga dal lunedì al sabato, sempre esclusi i festivi infrasettimanali, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. L’ora intera passa a 1,20 euro e la tariffa minima è pari a 60 centesimi per 30 minuti. Non è previsto l’abbonamento breve per la mezza giornata, ma solo la giornata intera a 6 euro.

Altra nota dolente sono gli abbonamenti di lungo periodo: l’annuale residenti per la prima auto sale da 25 a 50 euro, mentre per la seconda auto e successive costa 100 euro in più, vale a dire 220 euro.

Gli abbonamenti ordinari (per i non residenti) sono fissati a 550 euro l’anno, 200 euro il trimestrale, 90 euro il mensile e 30 euro il settimanale, con significativi aumenti.

Nel parcheggio Vincenzo Russo, l’unica struttura affidata in concessione, con 55 stalli di cui 5 riservati al Comune di Foggia per il parcheggio dei veicoli a fini istituzionali, la tariffa oraria passa da 1,20 euro a 1,50 euro.

Sono previsti quattro tipi di abbonamenti mensili: mattino (dalle 8 alle 14.30) a 150 euro; pomeriggio (dalle 14 alle 21) a 100 euro; notte dalle 21 alle 8 a 100 euro; H24 a 230 euro.

Inoltre, sarà possibile acquistare abbonamenti agevolati per gli uffici, validi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 19, a 120 euro; 4 giorni h24 a 60 euro; settimanale h24 a 110 euro; quindicinale h24 a 160 euro.

Le novità del nuovo piano

È attivo il sito foggiaparcheggi.it e, dalle tariffe pubblicate, si apprende che enti, uffici pubblici, aziende, banche potranno sottoscrivere convenzioni che consentiranno di applicare sconti sugli abbonamenti che vanno dal 10% al 25% (oltre 100 abbonamenti).

Tra le novità, sono previsti, inoltre, abbonamenti annuali per gli studenti universitari a 50 euro, validi solo in alcune vie per gli iscritti ai Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria; Distum; Conservatorio; Accademia di Belle Arti; Medicina e Dafne. Per tutti l’abbonamento sarà valido anche in viale Michelangelo, solo fronte Biblioteca provinciale.

Sarà possibile pagare il parcheggio anche dallo smartphone. Presto sarà disponibile per Foggia l’app Gps. Come ricordato dalla società, all’attivazione del servizio le auto ibride non saranno più esenti dal pagamento della sosta. A stabilirlo è il nuovo regolamento della sosta approvato sempre a febbraio dell’anno scorso dal Comune di Foggia. Solo i veicoli totalmente elettrici non sono soggetti al pagamento.