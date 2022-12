Crocieristi pazzi per la Puglia: Costa pubblicizzerà il 'marchio' e le destinazioni a bordo delle navi

Costa Crociere Spa si è aggiudicata l’avviso pubblico dell’Agenzia regionale del Turismo 'Pugliapromozione' per acquisire servizi di comunicazione del brand Puglia nell’ambito del turismo marittimo. Si tratta di un investimento strategico per posizionare la destinazione Puglia: l’obiettivo sarà "un target privilegiato, interessato al viaggio, alla scoperta della bellezza, dell’arte e della cultura italiana di cui l’azienda si fa ambasciatrice da oltre 70 anni", come Costa Crociere evidenzia nel progetto approvato.

L’attività congiunta di Pugliapromozione con Costa Crociere consentirà un’attività di stimolo che inizierà già in fase di pre-acquisto, con comunicazione ad hoc con touchpoint fisici e digitali a bordo. Questa azione mirata durante le prenotazioni si estenderà dall’Italia ai principali mercati europei che sono Francia, Spagna e Germania. La proposta di itinerari delle navi di Costa Crociere prevederà imbarco, sbarco o scalo nei porti di Bari e di Taranto.

La valorizzazione da parte di Pugliapromozione avrà come focus specifico le destinazioni ed i siti turistici di interesse che segnalerà, condividendo anche contenuti editoriali e visivi per i quali l’ente possiede un ampio archivio, nonché nuove produzioni periodiche. Milioni di crocieristi, attraverso Costa Crociere, approderanno al sito viaggiareinpuglia.it, consultando suggerimenti dei percorsi variegati per ogni segmento di utenza. L’investimento da parte di Pugliapromozione nel progetto aggiudicato a Costa Crociere sarà di 100.000 euro.

Tutto ciò sarà affiancato da azioni promozionali su riviste di settore, spazi sui siti web Costa Crociere nei Paesi target, email marketing a milioni di utenti registrati nelle crociere. Molta attenzione verrà prestata all’accoglienza in Puglia: attraverso il progetto di Costa Crociere, infatti, i crocieristi a bordo la sera prima dello sbarco a Bari e a Taranto avranno a disposizione flyer informativi in cabina e ai desk, focus su menu cena, contenuti visual online e fisici, che saranno a cura di Pugliapromozione.

"Per la prima volta un grande player della crocieristica promuoverà il brand Puglia con i suoi servizi di comunicazione – ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane - la Puglia, tramite Costa, potrà essere top destination per oltre 1,3 milioni di viaggiatori altamente fidelizzati in paesi target come Francia e Germania, primi nella classifica dell’incoming estero nella nostra regione, e anche Spagna e la stessa Italia. I dati acquisiti dall'Osservatorio di Pugliapromozione rivelano che i turisti giunti via mare in Puglia, principalmente mediante navi da crociera, per il 90% non hanno mai visto la nostra regione, che vi giungono per la prima volta via mare e visitano le principali località turistiche durante la sosta dell’imbarcazione. Ci confronteremo con i risultati che produrrà l’iniziativa e ci auguriamo di consolidare un’azione di partnership che ci incoraggia negli investimenti nel settore".