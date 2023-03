I progetti Pnrr non convincono i braccianti: migranti in corteo per dire no ad altri campi

“I progetti presentati dai comuni del foggiano per disporre dei finanziamenti del Pnrr non brillano certo per lungimiranza o innovazione. Ancora una volta, si parla di ‘foresterie’ (eufemismo per non dire ‘campi’), cioè luoghi in cui la libertà di chi ci vive è severamente limitata, e che costringono alla precarietà”. È la constatazione della Rete Campagne in Lotta, che ribadisce il suo no a campi e ghetti insieme ai braccianti, che il prossimo 6 marzo scenderanno di nuovo in piazza a Foggia, “prima che sia troppo tardi”.

I migranti che lavorano nelle campagne della Capitanata chiedono documenti, case e contratti. La regolarizzazione è il presupposto, come predica da sempre Campagne in Lotta, per eliminare gli insediamenti informali.

Lavoratori e lavoratrici delle campagne, supportati dalla rete, temono che i 200 milioni e più, stanziati per superare i ghetti, facciano la fine di tutti i precedenti interventi. “Si pretende di distinguere tra ‘stagionali’ e ‘stanziali’, come se fosse una scelta individuale quella di spostarsi più volte l’anno per cercare lavoro, e non invece un’imposizione di un mercato del lavoro votato all’iper-sfruttamento. Per di più, la proposta di riadattare le borgate della bonifica o della riforma agraria allo scopo sembra ignorare il fallimento di quelle esperienze”, osservano ancora da Campagne in Lotta in riferimento ai progetti Pnrr.

“A quasi un anno da una mobilitazione che sanciva la possibilità per chi è sprovvisto di permesso di fare richiesta di una protezione speciale senza dover pagare il pizzo a qualche mediatore e senza attese interminabili, le poche risposte arrivate dalla commissione territoriale per l’asilo di Foggia, incaricata di valutare le istanze, sono tutt'altro che incoraggianti. Molti rifiuti, tante domande ancora in attesa, nonostante i richiedenti abbiano presentato abbondanti prove di integrazione”, evidenziano.

Per questo i lavoratori hanno chiesto di incontrare il prefetto, il capo dell’ufficio immigrazione della Questura, la presidente della commissione territoriale per l’Asilo di Foggia e i sindaci interessati dai progetti finanziati con il Pnrr. Lunedì, alle 10, sfileranno in corteo per le vie della città, e da piazza Vittorio Veneto raggiungeranno la Prefettura.