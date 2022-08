Sul Gargano autobus notturni per collegare Vico, San Menaio e Rodi: "Servizio per turisti e residenti"

Torna il servizio notturno su gomma per collegare i Comuni di Vico del Gargano-San Menaio-Rodi Garganico, rivolto a residenti e turisti. L'attività rientra nell'ambito della collaborazione rinnovata tra Provincia di Foggia e Cotrap, l'attivazione del servizio è prevista a partire da domani, 10 agosto, e fino al 4 settembre. Un servizio, come dimostrato dai numeri del 2021, notevolmente apprezzato e richiesto dalla platea di turisti e di cittadini residenti in questa parte del Gargano.



Il trasporto verrà effettuato, per conto del Consorzio Cotrap, dalla Consorziata Metaurobus Srl. Quattro le corse (qui il prospetto completo) previste all’andata, con partenza da Rodi Scalo alle 19.50, alle 22.10, alle 23.15 e alle 01.15. Le fermate previste sono quelle di San Menaio (alle 19.55, alle 22.15, alle 23.20, alle 01.20), Pineta Marzini (alle 20.00, alle 22.20, alle 23.25, alle 01.25), Vico del Gargano (alle 20.20, alle 22.40, alle 23.45, alle 01.45). Le corse di ritorno, invece, partiranno da Vico del Gargano alle 20.20, alle 22.40 e alle 00.35. Le fermate previste sono quelle di Pineta Marzini (alle 20.40, alle 23.00, alle 00.55), di San Menaio (alle 20.45, alle 23.05, alle 01.00), Rodi Scalo (alle 20.50, alle 23.10, alle 01.05).