Fernando e Gimena, la coppia peruviana che ha scelto di trasferirsi a Biccari

Biccari continua ad attrarre nuovi cittadini da tutto il mondo. L'ultima famiglia che vuole venire a vivere in Capitanata proviene dal Perù.

Richiamati dalle bellezze dei Monti Dauni e dall'iniziativa 'Case da 1 a 20mila euro' del sindaco, Fernando Lanatta e Jimena Becerra, coppia peruviana e genitori del 13enne Vincenzo, sono approdati da poco a Biccari per valutare l'opportunità di vivere per sempre nel suggestivo borgo dei Monti Dauni.

Lui agente immobiliare e fotografo, lei assicuratrice sanitaria, al momento lavorano a distanza grazie allo smartworking. Vincenzo ha invece cominciato a frequentare la scuola media: "Si trova benissimo qui". Affascinati dal Belpaese e dal cibo, I coniugi originari di Lima sono in Italia anche per riscoprire le loro origini liguri e per cercare nuove possibilità di lavoro e di vita. "Questo posto ci piace molto".

Il progetto promosso dal sindaco Gianfilippo Mignogna sta dando i suoi frutti: al momento sono 14 gli appartamenti venduti a famiglie provenienti dall'estero: "Siamo molto contenti, è un flusso costante di persone curiose che vengono a valutare le possibilità di restare. Rappresenta un grande elemento di rigenerazione per la nostra popolazione, quando arrivano nuove persone e bambini è sempre una pagina molto bella"