La Coop Agricola esempio di legalità: arriva la seconda stella dal Garante della Concorrenza e del Mercato

La Coop Agricola Fra Coltivatori di Apricena raddoppia e conquista la seconda stella del rating di legalità, il riconoscimento che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assegna alle aziende che rispettano specifici requisiti di trasparenza, di regolarità amministrativa e di tracciabilità finanziaria. Un’ impresa di eccellenza, fiore all’occhiello di un territorio difficile, la Fra Coltivatori aderente a Legacoop Puglia, con all’attivo oltre 3000 soci, vocata alla produzione cerealicola, vede così ripagato l’impegno profuso dal management e dai 20 dipendenti di quella che è considerata ormai una delle più importanti realtà imprenditoriali del sud, non solo della Capitanata.

Con le sue 50 mila tonnellate di prodotto conferito in 5 centri di raccolta e 2 impianti di stoccaggio e un valore d’affari di oltre 30 milioni di euro, la cooperativa Fra Coltivatori è la testimonianza tangibile di quanto si possano raggiungere risultati importanti rispettando le regole e facendo della trasparenza la cifra del proprio operato. “Il riconoscimento della seconda stelletta a distanza di due anni è stato quasi un processo naturale - ha detto Giuseppe Paprusso, responsabile amministrativo della Cooperativa – perché abbiamo continuato a lavorare in nome di principi e valori che da sempre perseguiamo. Non abbiamo dovuto fare grandi sforzi perché la legalità è sempre stata la postura che ci ha resi una eccellenza del territorio in cui viviamo, dove dimostriamo ogni giorno che si può fare impresa in modo sano e pulito”.

Una gestione del business che peraltro porta con sé altri vantaggi: facilita l’accesso al credito e favorisce la premialità che le pubbliche amministrazioni riservano alle imprese virtuose in sede di gara. Tra i requisiti richiesti per il rating c’è il non avere precedenti penali, illeciti amministrativi o condanne a carico, tracciabilità nei pagamenti, applicazione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione, l’iscrizione nell’elenco di fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Ma la motivazione che ha fatto scattare la seconda stella per la Fra coltivatori è stato il recepimento del Codice Etico di Legacoop Nazionale che impegna tutti coloro che a diverso titolo fanno parte dell’organizzazione ad assumere comportamenti ispirati ai principi di democrazia, equità, onestà, rispetto dei diritti delle persone, dell’ambiente, correttezza, trasparenza, responsabilità, autonomia e indipendenza, intergenerazionalità. “Ogni volta che una nostra cooperativa ottiene il rating di legalità – afferma il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo – noi ci convinciamo ancor più che la strada intrapresa sia quella giusta. Perché per noi la legalità non è solo una bandiera da sventolare, una parola da pronunciare negli eventi pubblici, ma un valore da perseguire sul campo, proprio come da sempre fa la Fra coltivatori, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Se poi questo avviene in un territorio dove la legalità non sempre prevale, soddisfazione e orgoglio sono doppi”.