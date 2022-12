Stage e tirocini per giovani ingegneri a Palazzo Dogana: opereranno nei settori tecnici dell'Ente

Il presidente della Provincia, Nicola Gatta, ed il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia, Stefano Torraco, hanno sottoscritto oggi la convenzione per lo svolgimento di stage e tirocini formativi presso i Settori Tecnici dell’Ente di Palazzo Dogana. La convenzione prevede, in attuazione della deliberazione firmata dal presidente della Provincia, lo svolgimento di stages di approfondimento formativo e tirocinio pratico – per un numero massimo di 6 ingegneri abilitati all’esercizio professionale e regolarmente iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia – presso il Settore Viabilità Provinciale ed il Settore Edilizia Scolastica Immobili e Energie Alternative dell’Ente di piazza XX Settembre.

La partecipazione agli stage sarà volontaria e gratuita, essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neoiscritti all’Albo degli Ingegneri. Ogni stage si svolgerà per un periodo massimo di sei mesi consecutivi non rinnovabili. Eventuali proroghe saranno accordate esclusivamente per motivazioni di ordine superiore derivanti da specifiche disposizioni di Legge.

"Consideriamo particolarmente importante la sottoscrizione di questa convenzione, che giunge in un momento eccezionale per l’attività di programmazione, da quella relativa al Cis Capitanata a quella a valere sulle risorse del Pnrr, in cui è impegnata l’Amministrazione provinciale – commenta il presidente della Provincia, Nicola Gatta –. L’intesa con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia, che ringrazio nella persona del suo presidente Stefano Torraco, permetterà infatti al nostro Ente di beneficiare di nuova linfa e di nuove energie professionali. E, nello stesso tempo, di mettere a disposizione dei neoiscritti un’esperienza formativa di assoluto rilievo per le competenze sperimentate “sul campo” e l’esperienza che potranno acquisire durante la loro collaborazione".

"Sempre più spesso gli Enti Locali vivono una carenza di figure tecniche all’interno dei loro organici. Professionalità che invece sono sempre più essenziali per l’attività amministrativa – evidenzia il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia, Stefano Torraco –. Ringrazio il presidente Nicola Gatta per aver voluto costruire con il nostro Ordine un percorso che non sarà soltanto un aiuto alle strutture tecniche della Provincia, ma anche un’occasione per dare ai nostri iscritti più giovani, che si affacciano all’esercizio della professione, la possibilità di conoscere da vicino dinamiche e processi fondamentali, sviluppando un bagaglio di capacità che, ne siamo certi, si riveleranno decisive nel prosieguo della loro attività professionale".