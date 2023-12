Amministratori di condominio Unai e ordini professionali fanno rete: "Sinergia fondamentale"

Gli amministratori di condominio dell’Unai risaldano i rapporti con gli ordini professionali della provincia di Foggia e fanno squadra. In un evento molto partecipato, organizzato sabato scorso, patrocinato dal Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati e dall’Ordine consulenti del Lavoro, organizzato dalla sede provinciale dell’associazione sindacale indipendente, si è discusso di condominio a 360 gradi.

Ha portato i suoi saluti la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. I lavori sono stati introdotti da Guglielmo Diurno, presidente provinciale Unai Foggia, Antonio Vincenzo Maria Quero, segretario provinciale, e Antonio Troisi, presidente del Collegio dei Geometri.

Con l’aiuto di esperti, ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, geometri e consulenti del lavoro, sono stati affrontati aspetti tecnici, normativi e di stretta attualità. Si è parlato, ad esempio, delle comunità energetiche e dei lastrici solari. Una sessione è stata dedicata alle questioni pratiche e alla corretta applicazione delle norme, analizzando le dinamiche quotidiane degli amministratori di condominio.

Il convegno ‘360° di condominio’ promosso dalla sede provinciale di Foggia dell’Unione nazionale amministratori d’immobili è stato l’occasione per il tradizionale scambio di auguri.

“La nostra associazione è presente sul territorio con una propria delegazione da poco più di un anno, e i risultati che stiamo avendo ci gratificano sempre di più – ha affermato il segretario provinciale Unai Foggia Antonio Vincenzo Maria Quero - Attorno al mondo condominiale non vi è solo la figura di chi gestisce dal punto di vista contabile il condominio, ma gravitano tante figure professionali come avvocati, ingegneri, geometri, consulenti del lavoro, motivo per il quale, il più delle volte, gli eventi vengono accreditati anche da altri albi professionali che evidentemente ritengono le tematiche trattate interessanti per i propri rispettivi iscritti, molti dei quali sono professionisti con i quali quotidianamente gli amministratori si interfacciano. Tendo a puntualizzare, però, che sebbene la formazione sia fondamentale, oggigiorno, per svolgere nel migliore dei modi ogni professione ed essere quindi all’altezza delle sfide continue, motivo per il quale puntiamo sempre ad avere una squadra di relatori di comprovate competenze tecniche in materia, è altrettanto vero che il quid pluris dei nostri incontri è rappresentato dalla sinergia umana e personale che si crea tra i professionisti che vi partecipano. Ed è proprio questo – conclude l’avvocato Quero - che ci sta gratificando e spronando a fare sempre meglio e pianificare per l’imminente futuro nuovi e stimolanti momenti di aggregazione tra professionisti, non solo della nostra città ma anche della provincia o addirittura da fuori regione”.

In concomitanza con l’evento, l’Unai Foggia ha organizzato, inoltre, una raccolta fondi: hanno aderito una serie di sponsor che collaborano costantemente con l’associazione ed è stata raggiunta la somma di 1.500 euro, che sarà interamente devoluta alla Fondazione Bambin Gesù, nel nome e nel ricordo della piccola Angelica Di Padova, figlia del vice presidente provinciale.