Fra ricerca e impresa, il futuro dell'ecosistema agroalimentare pugliese presentato in Fiera del Levante

Una giornata dedicata all'ecosistema agroalimentare pugliese ed alle linee guida dell'innovazione di settore. Il padiglione della Regione Puglia, ospitato nella Fiera del Levante, è stato oggi il teatro di 'Eit Food Innovitaly', evento dedicato ai percorsi economici che, tramite l'innovazione e la ricerca accademica, permettono di realizzare nuovi modelli di impresa votati alla sostenibilità ambientale.

Nel corso delle tavole rotonde, sono stati analizzati gli aspetti del food business pugliese legato alla tradizione agroalimentare. È stato posto l'accento sulle moderne tecnologie che sostengono, sia la produzione agricola che la ristorazione.

Sono state sviscerate le tematiche inerenti le strategie europee per l'innovazione, con una panoramica sull'intensa attività dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Nel corso del dibattito è stata inquadrata anche l'ampia disponibilità di risorse finanziarie garantita dal Pnrr per il settore agroalimentare: sono stati presentati alla platea i progetti del Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura 'Agritech' e il Partenariato Esteso 'Onfoods'.