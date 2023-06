La digitalizzazione strumento fondamentale per la crescita delle aziende: "Accorcia le distanze con il resto del mondo"

L’evento patrocinato dal Garante per la protezione dei dati personali, ha avuto primo panel tematico incentrato sulle tecnologie abilitanti e i nuovi modelli digitali, mentre nel secondo si sono affrontati gli aspetti sulla sicurezza dei dati e delle informazioni come componente essenziale della transizione

'Digitalmente: la sfida della transizione' è il titolo del convegno nazionale svoltosi oggi presso la Sala Convegni del Formedil a Foggia, promosso da Confindustria. Un appuntamento accattivante non solo per l’attualità che il tema riveste ma anche per i relatori partecipanti. L’evento patrocinato dal Garante per la protezione dei dati personali, ha avuto primo panel tematico incentrato sulle tecnologie abilitanti e i nuovi modelli digitali, mentre nel secondo si sono affrontati gli aspetti sulla sicurezza dei dati e delle informazioni come componente essenziale della transizione.

Con accademici, dirigenti di grandi aziende, imprenditori ed amministratori pubblici provenienti da diverse realtà d’Italia si sono approfondite le complesse problematiche che l’era digitale ha affacciato nel sistema Paese.

"Tutti quanti devono cavalcare la transizione e far sì che i dipendenti riescano a fare questo passaggio. Per far ciò c'è bisogno di formazione che è un diritto dei lavoratori, ma anche un dovere. In Puglia crescono di più le aziende che innovano, fanno ricerca, innovazione e internazionalizzazione. La digitalizzazione accorcia i divari con le altre parti del mondo", ha commentato Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia.

"La trasformazione digitale è un modo diverso di intendere i rapporti sociali, economici e lo sviluppo. Digitalizzare significare creare una prateria di dati. Farlo senza sicurezza significa aumentare i rischi. Perciò la cybersecurity diventa un fattore abilitante per le nuove tecnologie, non un accessorio", ha aggiunto Paolo Poletti, docente di Cybersecurity e Cyberlaw presso Link Campus University. tra i relatori del convegno.