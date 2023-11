Il Gino Lisa guarda al mondo, Fiumicino e Monaco possibili rotte: "Non facciamo scappare Lumiwings"

“Fiumicino, Malpensa e Monaco sono fondamentali per lo sviluppo del traffico internazionale del Gino Lisa, perché attraverso questi aeroporti si raggiunge il mondo”. A tracciare nuove possibili rotte è Roberto Tresoldi, Business Development e Marketing Aviation di Aviareps, nel convegno ‘L’aeroporto Gino Lisa per la rinascita del territorio’, organizzato da Mondo Gino Lisa, la community presieduta da Sergio Venturino.

Nel suo intervento, ha definito “benedetto” l’aeroporto, perché “si trova in uno dei luoghi più belli d’Europa. Significa che abbiamo la possibilità di attrarre traffico, soprattutto turistico”. Fa parte di un team specializzato nel settore dell'aviazione e del turismo, che offre soprattutto servizi di vendita e marketing.

A un anno dall’operatività dell’aeroporto di Foggia, si parla ancora di potenzialità e opportunità. Circa 150 persone hanno assistito ai lavori. Si sono visti soprattutto tanti neoeletti consiglieri comunali.

In sala era presente anche la sindaca Maria Aida Episcopo, in prima fila. A lei si deve il ricordo di Marialuisa d’Ippolito, che “ci ha inculcato il sogno di volare”.

Anche per la sindaca il Gino Lisa è “una fonte preziosissima di opportunità, perché vogliamo che questa nostra città sia sempre più turistica”. Marida Episcopo, appena è scattato l’allarme cancellazioni, per la cronaca, si è messa subito in contatto con Aeroporti di Puglia, che le aveva anticipato come fosse prassi la rimodulazione in questa stagione. “Tutti i voli dal primo dicembre hanno già il top delle prenotazioni, sono al completo e non c’è assolutamente nessun calo di frequenze aeree – riferisce - Questo ci fa piacere. Avremmo voluto una comunicazione più tempestiva da parte di chi erogava i servizi”, è il suo appunto.

Sergio Venturino, ad una delle sue prove muscolari, è infastidito dalle polemiche degli ultimi giorni. È oltranzista e difende a spada tratta la compagnia, “perché se la facciamo morire o se ne va, chiude il Gino Lisa”. Alla sindaca propone una cabina di regia, avvalendosi dell’esperienza di Pasquale Cataneo, eletto consigliere comunale. Immancabilmente, sarà invocata anche l'apertura di un tavolo in qualche intervento.

Il professor Alberto Servienti del Politecnico di Milano confermerà che “i mesi di novembre e di febbraio, in aviazione civile, sono i mesi tipicamente di basso traffico”.

C’era anche Davide Casaleggio tra i relatori, Seo di Casaleggio Associati. La sua presenza incuriosiva. Il suo atteso intervento è stato incentrato sull’aeroporto come “potente” piattaforma per l’e-commerce pugliese e, più in generale, per l’economia locale, “federando gli sforzi per offrire un servizio integrato”.

L’intervento forse più interessante e abbastanza schietto si deve al presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, in videocollegamento. Originario di Grottaglie, è stato il primo direttore generale dell’Ente nazionale per l’Aviazione civile e segue tutta l’evoluzione dell’aeroportualità pugliese da 25 anni.

La rete aeroportuale “sta dando grandissimi risultati, tanto da portare la Puglia a risultati economici di grandissimo interesse, proprio per le ricadute che il network aeroportuale ha garantito al nostro territorio”, afferma dal suo osservatorio privilegiato.

Si approccia al tema dell’aeroporto di Foggia come ad un “problema”, insieme allo scalo della sua città di origine. “A Grottaglie stiamo investendo sul futuro del trasporto aereo: l’idea di farne un punto nevralgico legato alla ricerca, al tecnopolo, al volo suborbitale, ai droni. Discorso diverso è Foggia. Io ricordo che già 25 anni fa si parlava con Mons. Andreatta di un turismo religioso da promuovere nella Capitanata. È un discorso probabilmente ancora attuale ma, evidentemente, Foggia deve crescere, perché è molto più distante da Bari rispetto a Grottaglie da Brindisi, quindi deve garantire la mobilità aeroportuale dei propri cittadini in un network che chiaramente possa garantirne anche l’economicità”. Indugerà spesso sulla sostenibilità dell’aeroporto.

Suggerisce di guardare a una diversa tipologia di aeromobile: “Un dash turboprop arriva a 70-80 posti. Altri aeromobili di questo tipo possono garantire meglio determinati collegamenti, soprattutto se cominciamo a pensare a collegamenti legati a un network ‘minore’ ma parallelo al network di carattere nazionale”.

Aeroporti di Puglia, secondo lui, dovrebbe dotarsi di “un presidio specifico sugli aeroporti che sono un po’ in difficoltà”. “È evidente - parole del numero uno di Enac - che chi governa l’aeroportualità in Puglia tende, come è giusto pure che sia, a salvaguardare esclusivamente il business principale, che è su Bari e Brindisi, tralasciando quelle che possono essere situazioni un po’ marginali”.

In questo caso, consiglia un team specializzato per Foggia e per Grottaglie, che “sappia anche collegarsi con le realtà imprenditoriali e istituzionali della Capitanata e possa favorire tutta una serie di collegamenti in grado di superare dei dati di traffico un po’ marginali”. Perché, lo ribadisce, “lo sviluppo si determina solo se i numeri crescono”.