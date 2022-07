Orienteering, i grandi eventi sportivi in chiave turistica. Piemontese: “Lo sport è un investimento"

“Dagli investimenti sullo sport che abbiano decuplicato negli ultimi sette anni, il primo ‘dividendo’ positivo che puntiamo ad avere è sulla salute e sui costi sociali ed economici legati alla salute”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, concludendo il convegno 'Turismo e sport: Orienteering, I grandi eventi sportivi in chiave turistica', anteprima dei World Masters Orienteering Championships 2022 in programma fino al 16 luglio sul Gargano (qui la cerimonia di apertura).

“L’investimento in salute che facciamo attraverso lo sport - ha aggiunto Piemontese - ha infatti anche un grande impatto economico e mi fa piacere sottolinearlo davanti a Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di una società che si chiama ‘Sport e Salute’ che si è intestata una strategia che è nazionale e europea: lo studio ‘Asse’ della Regione Puglia calcola che il costo dei farmaci e delle prestazioni sanitarie in Puglia, quantificabili direttamente perché correlati ai ‘non stili di vita’, arrivano, nel 2018, a superare i 300 milioni di euro”.

“Nello spazio di 48 ore inauguriamo un evento a caratura mondiale come il WMOC 2022 sul Gargano e portiamo in Puglia la bandiera dei Giochi del Mediterraneo 2026 che si svolgeranno a Taranto: due grandi eventi sportivi con una forte impronta di sostenibilità, la chiave di volta per il futuro, attorno a cui intendiamo costruire una cultura sportiva popolare”, ha proseguito Piemontese, ricordando che “la Puglia ha integrato lo sport tra i cluster dell’offerta turistica chiedendo, quando un soggetto promuove un evento sportivo e ci chiede di finanziarlo, che arricchisca la sua domanda progettando anche altre azioni: mettendo in evidenza come l’evento è valorizzato sui media locali, nazionali o internazionali; co-progettando attività collaterali con le scuole o con i quartieri; mettendo insieme educazione alimentare o diffusione di prodotti agroalimentari tipici; situando le gare o gli eventi nelle piazze, nelle spiagge, nei vicoli dei nostri borghi, in contesti paesaggistici o culturali importanti”.

“Anche nello sport - ha proseguito Piemontese - manterremo questa dinamica sostenibile anche economicamente, anzi: puntiamo al fatto che lo sport sia capace di generare economia, creare lavoro e sbocchi per le tante competenze specialistiche che stanno formandosi. Sappiamo - ha concluso il vicepresidente Piemontese - che un Italiano su quattro sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva; non a caso, tra gli strumenti regionali di agevolazione finanziaria, abbiamo il Titolo II Capo 6 previsto per gli ‘Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero’ e i Programmi Integrati di Agevolazione PIA Turismo che contemplano espressamente il sostegno agli investimenti che riguardano impianti o attrezzature sportive collegate a una struttura turistico-alberghiera”.

Al convegno è intervenuto anche il direttore generale di Asset Regione Puglia e direttore generale del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Elio Sannicrandro, che ha presentato una sintesi di due attività legate alle politiche sportive: il documento di programmazione sull’impiantistica sportiva e un report di uno studio di imminente pubblicazione, elaborato con l’Università di Bari, per misurare gli impatti economici degli eventi sportivi. Con l’occasione è stata anche presentata una piccola guida digitale, “Gargano in bici”, con 16 percorsi mappati a favore dei cicloturisti.

Al convegno è stato poi illustrato il lungo lavoro preparatorio del Mondiale Master 2022 e delle molte missioni che hanno coinvolto tanti atleti scandinavi, area europea in cui l’Orienteering ha una diffusione molto popolare, una leggenda della disciplina come Jörgen Mårtensson e il campione Bernt Bjonsgaard che, insieme a Gabriele Viale, hanno portato alla luce un sottobosco tra i più tecnici al mondo per l’orienteering, quello della Foresta Umbra, dopo aver esplorato per circa vent’anni i boschi del sud Italia, dalla Sicilia alla Puglia.