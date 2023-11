Scuolabus elettrici, fondi per l'acquisto in 9 comuni pugliesi: 700mila euro alla Capitanata

Ammontano complessivamente a 737mila euro i contributi destinati alla provincia di Foggia per l’acquisto di scuolabus elettrici, per garantire una mobilità sostenibile a emissioni zero, anche attraverso la sostituzione di mezzi obsoleti.

Sono i fondi deliberati dalla Giunta regionale e assegnati a nove comuni che ne hanno fatto richiesta. Nel dettaglio, 130mila euro sono destinati a Cerignola; 90mila a Orta Nova; 130mila a San Nicandro Garganico; 80mila a Vico del Gargano; 60mila a Torremaggiore; 80mila ad Accadia; 100mila a San Giovanni Rotondo; 14mila a Celenza Valfortore; 53mila a Foggia. In Puglia, sono in tutto 58 i comuni beneficiari, per un investimento di oltre 6,3 milioni di euro.

“Si tratta di un intervento eccezionale, unico in Italia, che qualifica ulteriormente una regione che già da anni investe nella mobilità sostenibile anche per i mezzi di trasporto legati al mondo della scuola – ha dichiarato l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Sebastiano Leo -. Dal 2021 la Giunta regionale, su mia proposta, ha deciso di aprire una nuova pagina per quanto riguarda la concessione ai Comuni di contributi per l’acquisto di scuolabus elettrici: con questa nuova iniezione di risorse altri 58 Comuni beneficeranno di questa opportunità, consentendo a centinaia di studenti di raggiungere le loro scuole su mezzi green”.