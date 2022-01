Sui Monti Dauni c'è chi prova a ripopolare i borghi: "Diamo 5mila euro a chi investe o si trasferisce a Roseto"

A Roseto Valfortore il Comune prova a riempire il borgo di poco meno di mille abitanti con un contributo economico di 5mila euro una tantum. Grazie a un finanziamento ricevuto dal ministero dell'Interno destinato alle aree interne marginali, il comune ha deciso di assegnare contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole pronte ad aprire in paese o a chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune di Roseto Valfortore.

"Questo al fine di agevolare l'insediamento e la permanenza di nuove attività attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto, al fine di far fronte ad una situazione di rischio critico di rarefazione dell'offerta commerciale e di servizi e incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto di 5mila euro".

Dal comune inoltre fanno sapere che per quanto riguarda l'avviso per le residenze, la priorità è rivolta ai rosetani emigrati oltre che ai nuclei familiari.

Tutti i dettagli

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole qui. Per compilare la domanda qui. Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune di Roseto Valfortore qui: Per compilare la domanda qui.