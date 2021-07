Arrivano i contributi per il comparto fieristico: 30 manifestazioni finanziate dalla Regione

È stato approvato l'elenco delle istanze di accesso al contributo previsto per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, in programma per l'anno 2021 in Puglia. Si tratta di n. 30 manifestazioni fieristiche (17 nazionali, 9 regionali, 4 internazionali) in forma fisica o digitale. Per loro in arrivo un contributo provvisorio di 15.833,33 euro

Approvato l’elenco delle istanze di accesso al contributo finanziario previsto per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, in programma per l'anno 2021 in Puglia. Si tratta di n. 30 manifestazioni fieristiche (17 nazionali, 9 regionali, 4 internazionali) in forma fisica o digitale – inserite nell’apposito calendario regionale - a cui è stato assegnato un contributo provvisorio di euro 15.833,33.

“Il sostegno al settore fieristico è fondamentale per rilanciare l’economia – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci -. Si tratta di un settore dall’indotto notevole – in Italia ogni anno muove 60 miliardi di euro - che include chi organizza le fiere, le imprese che investono e le città che le ospitano, dunque l’accoglienza, la ristorazione ecc. Questo contributo, che a partire dall’annualità 2016 la Regione ha previsto a favore delle manifestazioni fieristiche, ha interessato quest’anno 30 importanti fiere in settori diversi, dall’artigianato all’agroalimentare, dal turismo al settore nautico. Alcune manifestazioni si sono svolte in digitale, utilizzando numerosi canali per giungere ai propri target di riferimento. Un modo, comunque, per mantenere i rapporti, per consolidarli, in un momento complesso in cui prevedere la presenza fisica di tante persone provenienti anche da paesi diversi diventa complicato e poco opportuno a causa della situazione sanitaria ancora incerta".

"Si tratta di un piccolo sostegno per supportare quanti hanno manifestato l’esigenza di coprire per esempio costi aggiuntivi necessari per garantire la messa in sicurezza degli spazi, nel rispetto delle misure anti-covid. Il nostro augurio – conclude Delli Noci – è che le fiere, così come le abbiamo sempre conosciute e concepite, possano ripartire a pieno regime al più presto”.