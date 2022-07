Fino a 6mila euro per chi apre un'attività nel centro storico

L’amministrazione di Ischitella guidata dal sindaco Alessandro Nobiletti punta strategicamente sul suo centro storico, "un vero gioiello da valorizzare e riqualificare per rivitalizzare una parte del paese che merita di essere pienamente vissuta attraverso attività commerciali di tipo tradizionale, artigianale e agricolo con visione innovativa" sottolineano dal Comune.

Per raggiungere questo obiettivo l'ente punta sulla nascita di nuove attività economiche nella zona cosiddetta 'Sottana', concendendo contributi a fondo perduto per chi decide di investire nella parte antica del paese.

Da qualche giorno, sull’Albo Pretorio del Comune, è stato pubblicato il bando che permetterà di ottenere contributi per le nuove attività commerciali, agricole e artigianali. Il Comune risulta assegnatario di fondi destinati all’avvio di nuove attività economiche nel periodo 2022-2023.

E' frutto del lavoro sinergico della nuova amministrazione Nobiletti, tra l’assessora al Turismo Lucrezia Cilenti, il vicesindaco Giuseppe D’Errico, i collaboratori dello staff Jessica Pizzarelli e Michele Falco e la dirigente comunale dott.ssa La Riccia. “Il bando si rivolge principalmente ai giovani e concentra una parte consistente delle risorse nella zona storica del paese, ma ci saranno fondi anche per l’avvio di nuove attività nelle altre aree del territorio comunale, compresa la frazione di Foce Varano; il nostro obiettivo è quello di dare finalmente luce e valore alla nostra 'Sottana', nonché cuore di Ischitella" afferma il primo cittadino Alessandro Nobiletti.

“Abbiamo una zona storica che merita più attenzione e ha delle potenzialità enormi ancora inespresse; ci stiamo impegnando per creare le condizioni affinchè nuove attività possano avviarsi; questo è solo il primo di una serie di interventi specifici che stiamo pensando per il nostro centro storico. Convocherò a breve gli operatori del settore turistico per avviare un tavolo di discussione e programmazione per le future attività da implementare su tutto il territorio, oltre a raccogliere le istanze per avere piena coscienza dei limiti del settore stesso" il commento di Lucrezia Cilenti, assessore con delega al Turismo.