Contributi per attività lavorative e 5mila euro ai nuovi residenti: così Casalnuovo punta ai giovani

Contributi per l’avvio di attività commerciali e bonus di 5mila euro per quanti decidano di trasferire la propria residenza a Casalnuovo Monterotaro. E’ quanto stabilito dall’Amministrazione comunale che, con deliberazione 112 del 11.10.2022 ha deciso di destinare i contributi sul Fondo Comuni Marginali per gli anni dal 2021 al 2023 a tali interventi.

Nel dettaglio, si parla di “concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Casalnuovo Monterotaro, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel medesimo territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese”. Ancora, è prevista la “concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Casalnuovo Monterotaro, a titolo di concorso per le spese di acquisto e/o di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario”. I provvedimenti amministrativi sono stati pubblicati sul sito del Comune, nella sezione bandi di concorso, per ulteriori dettagli