Contratto e 200 euro una tantum: la replica di Universo Salute alle contestazioni dei lavoratori Usb

Questa mattina la Usb (Unione sindacale di base) ha distribuito dei volantini davanti ai cancelli del Don Uva.

Secondo le loro rivendicazioni, in seguito all'assemblea del 20 marzo scorso, le sedi del Don Uva di Foggia e Bisceglie, in fase di rinnovo del contatto ai lavoratori provenienti dalla Congregazione Ancelle Divina Provvidenza, avrebbero espresso la volontà di corrispondere, una tantum, la cifra di 200 euro ai singoli lavoratori per l'accettazione del contratto.

Durante l'assemblea i lavoratori hanno fatto presente che Universo Salute, dal 2017, anno in cui l'azienda è subentrata alla Congregazione Ancelle Divina Provvidenza, sia stata "poco attenta" alle politiche volte al personale e alla organizzazione del lavoro.

In parole povere, secondo i lavoratori, non ci sarebbero mai stato alcun miglioramento sul piano retributivo, anzi, nel 2020 Universo Salute avrebbe comunicato unilateralmente di rescindere il Ccnl per sostituirlo con un Ccnl Rsa.

Con la deliberazione della giunta. 1490 del 28 ottobre 2022, specifica l'Usb, la Regione Puglia ha rideterminato le tariffe per l'assistenza socio sanitaria chiedendo ad Universo Salute di applicare il contratto Ccnl Aiop/Aris case di cura private al fine di un ristoro ai lavoratori.

La versione di Universo Salute

Come spiega Luca Vigilante, amministratore delegato di Universo Salute, "C'è innanzitutto da precisare che la Usb, in modo strutturato, si pone costantemente in antitesi a Universo Salute e non ha mai chiesto un confronto con l'azienda, ma avanza le contestazioni solo mediante volantinaggio o tramite i media locali, cercando un punto di incontro tra le parti. La Usb, inoltre, rappresenta il 2% di tutti i lavoratori di Universo Salute, nelle sedi di Foggia e Bisceglie (circa 20 su 1200), ciò significa che il restante 98% dei lavoratori ha accettato il contratto e la relativa somma di danaro una tantum.

Per quest'ultima, vista dalla Usb come offensiva, la Universo Salute non era e non è tenuta in alcun modo a corrispondere tale somma perché, quando ci fu il cambio di contratto, aveva prevalenza di posti Rsa, non era tenuta all'aggiornamento del Ccnl. Successivamente, a ottobre 2022, l'azienda ha riportato la prevalenza di posti letto riabilitativi, di conseguenza il contratto verrà applicato a partire da ottobre 2022. Non essendoci stata una continuazione, la Universo Salute non era tenuta a versare la somma una tantum. Tuttavia il dottor Telesforo si impegnò a riconoscere un emolumento ad ogni lavoratore coinvolto pari, appunto a 200 euro netti.

In aggiunta, oltre alla somma succitata, l'azienda ha offerto la possibilità di aderire al 'contratto di espansione', che permette ai dipendenti che sono a 5 anni dalla pensione, di poter andare appunto in pensione con i massimi requisiti, laddove l'azienda si fa carico di pagare i contributi rimanenti.

Non comprendiamo, quindi, come mai la Usb si continui a porre in antitesi alla nostra azienda, ma ne prendiamo atto passivamente".