Operazione lagune di Lesina e Varano, Cera: "Possibilità di ripresa attraverso un Consorzio"

Un consorzio unico che possa gestire le lagune di Lesina e Varano: Regione Puglia, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, i comuni che si affacciano sulle lagune. "Vorrebbe dire ripresa dell'attività dei laghi, manutenzione, ricambio delle acque, ripresa di pesca e turismo e anche una possibilità di ripresa del lavoro e del territorio"

Prima di approdare in Consiglio regionale, la proposta di legge per l'istituzione del Consorzio finalizzata alla gestione dei due ecosistemi - che partirà da una dotazione finanziaria di un milione di euro - verrà discussa in Commissione Ambiente, ha evidenziato questa mattina il consigliere regionale di San Marco in Lamis, Napoleone Cera, durante la conferenza stampa nella sala consiliare di Palazzo Dogana alla presenza della ricercatrice Lucrezia Cilenti.

Centralizzare la gestione delle lagune secondo Cera migliorerebbe la sostenibilità e l'efficienza operativa.