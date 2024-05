‘Stella al merito del lavoro’ a dodici foggiani: premiati dipendenti di Leonardo, Fpt Industrial e Poligrafico

Sono dodici i lavoratori di Foggia e provincia insigniti oggi a Bari della decorazione della ‘Stella al merito del lavoro’, onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del Lavoro, che premia singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private.

Le nuove ‘Stelle al merito del Lavoro’ sono state consegnate a dipendenti di FPT Industrial, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Leonardo Spa.

La cerimonia si è svolta questa mattina, in occasione del Primo Maggio, al Teatro Petruzzelli. Ha partecipato anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Sul palco a consegnare il prestigioso riconoscimento, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Foggia, l'assessore al Lavoro e alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo.

“Una grande emozione per la splendida cornice e per il valore di un riconoscimento che gratifica nostri concittadini che giorno dopo giorno hanno mostrato una dedizione encomiabile, a servizio non solo dell'azienda o industria di riferimento, ma della collettività tutta – ha commentato l’assessore Frattarolo -. A loro va il nostro sentito ringraziamento per quanto hanno fatto, come l'hanno fatto e per l'esempio fornito”.

I premiati sono Valter Bianco, nato a Foggia, impiegato ex operaio FPT Industrial in pensione, 43 anni di servizio; Teresa Casciano, foggiana, impiegata Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, 35 anni di servizio; Vito Curci, foggiano, quadro Leonardo SpA, 44 anni di servizio; Antonio Fiore, foggiano, impiegato ex operaio Leonardo SpA, 35 anni di servizio; Rocco Lambertino, nato a Lucera, impiegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 31 anni di servizio; Matteo Lauriola, foggiano, quadro Leonardo SpA, 38 anni di servizio; Giampiero Lembo, nato a Lucera, quadro di Leonardo SpA, 34 anni di servizio; Antonio Magnifico, nato a Orta Nova, operaio FPT Industrial, 37 anni di servizio; Pasquale Marolla, foggiano, operaio in pensione FPT Industrial, 43 anni di servizio; Antonio Palmieri, foggiano, impiegato FPT Industrial, 33 anni di servizio; Luigi Schingo, foggiano, dirigente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, 34 anni di servizio; Carmela Volpe, foggiana, impiegata Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, 33 anni di servizio.