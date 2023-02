Alta Velocità Foggia-Napoli: i commissari dicono no alla "semplice fermata"

Solo la “realizzazione immediata” di una stazione a fronte della “semplice fermata” sulla linea Alta Velocità Napoli-Bari garantirebbe l’intermodalità, requisito per l’accesso ai finanziamenti, in particolare ai 20 milioni rivenienti dalla dotazione iniziale del ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, pari alla metà dell’importo totale del progetto.

I commissari che gestiscono il Comune di Foggia, Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande, non si accontentano della “prospettiva futura” della trasformazione in seconda stazione della nuova fermata AV Foggia-Cervaro sulla tratta ferroviaria Foggia-Caserta.

Sulla scorta di una relazione tecnica redatta dalla dirigente del Servizio Urbanistica, l’ingegnere Concetta Zuccarino, con la collaborazione del Servizio Lavori Pubblici diretto dall’ingegnere Francesco Paolo Affatato, la commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, ha vincolato ad alcune condizioni e prescrizioni il parere favorevole al progetto definitivo nell’ambito della Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta dalla società Rfi a giugno.

La Relazione generale del progetto definitivo trasmessa al Comune di Foggia chiarisce l’equivoco trascinato a lungo. Fin qui, infatti, Rfi ha alternato le diciture di fermata, da ultimo indicata in un comunicato del Gruppo Fs risalente a maggio del 2022, e stazione, come riportato anche sul portale Opencoesione.

“Il progetto in questione risulta già predisposto in modo tale da poter accogliere in futuro la realizzazione di due nuovi binari di precedenza trasformando la fermata AV in una stazione AV a quattro binari – si legge - Questo consentirà una maggiore integrazione con i servizi ferroviari regionali verso le principali destinazioni della provincia di Foggia (San Severo e Lucera) e della Basilicata (Melfi e Potenza)”.

La nuova fermata, come noto, elimina il collo di bottiglia costituito dall’attuale stazione: i treni diretti a Napoli non sono obbligati a cambiare direzione di marcia e recuperano 11 minuti in termini di percorrenza.

“Si prevedono a regime 30 treni Alta Velocità e 24 Lunga Percorrenza (Servizio Universale) a collegamento della Puglia con Napoli/Roma, oltreché i futuri servizi regionali Foggia-Napoli e tutti i servizi da/per il Gargano – si legge ancora in uno stralcio della relazione riportata nel documento della tecnostruttura comunale - Questi ultimi saranno funzionali specificamente al collegamento di Foggia con la nuova fermata AV e verranno attestati su un nuovo binario tronco di cui verrà dotata il posto movimento di Cervaro, come opera complementare al progetto della fermata, da realizzarsi con un progetto separato”.

La dirigente Zuccarino ne deduce che “solo in una prospettiva futura, da realizzarsi con un progetto separato, i servizi regionali e per il Gargano e i futuri servizi regionali Foggia-Napoli si attesteranno anche nella nuova fermata AV, collegandola di fatto alla stazione centrale”. Persino alcuni locali tecnici all’interno del fabbricato viaggiatori sono già predisposti per la trasformazione in locali commerciali quando la fermata diventerà una stazione.

Il Comune, allora, ha tirato in ballo il Piano regionale dei Trasporti 2021-2030, che prevede una serie di interventi infrastrutturali per trasformare la seconda stazione in un nodo della rete Ten-T. Nel piano, è previsto un collegamento diretto con la SS16 per migliorare l’accesso alla nuova stazione e, peraltro, si propone l’attivazione di una linea Bus Rapid Transit tra Foggia e San Giovanni Rotondo. “Ineluttabile – scrive l’ingegnere Zuccarino - è l’inserimento, tra gli interventi che costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto garantendone l’accettabilità sociale, della realizzazione di una linea di Bus Rapid Transit con mezzi elettrici che colleghi la stazione centrale con la nuova stazione AV passando per Piazza Cavour attraversando tutta la periferia sud della città. Il percorso ricalca in gran parte quello del Treno-Tram previsto dal Pumav del 2012 integrato con l’estensione verso Sud per servire la nuova stazione AV”.

Nella relazione tecnica dei Servizi Urbanistica e Lavori Pubblici si evidenzia come alcuni aspetti nel tempo sollevati dall’Amministrazione non siano stati presi in considerazione: è il caso degli innesti alla viabilità urbana, della connessione con la SS16 e soprattutto con l’aeroporto Gino Lisa, “seppure sia una struttura collocata strategicamente nell’articolato sistema viario e ferroviario della Capitanata”, che peraltro la Regione Puglia ha destinato anche a centro strategico della Protezione civile. La soluzione già prospettata dal Comune era riportata in uno studio di perfettibilità redatto nel 2020 dall’ingegnere Stefano Ciurnelli e prevede il collegamento della nuova stazione alla rete sovralocale attraverso il completamento dell’Orbitale con l’intersezione sulla Statale 16, che consentirebbe anche di collegarla con l’aeroporto.

I commissari, allora, hanno assoggettato la realizzazione dell’intervento a tre condizioni e prescrizioni “su temi e azioni progettuali non risolti con sufficiente definizione nel progetto definitivo, che debbono trovare puntuale riscontro nel progetto esecutivo dell’opera”, vale a dire, la realizzazione della stazione in luogo della semplice fermata, la realizzazione della linea di Bus Rapid Transit, e il collegamento della nuova stazione con la Statale 16. All’Ufficio Urbanistica toccherà armonizzare il Programma di Riqualificazione Urbana denominato ‘Centro le Perle’ della Società ‘Sad Le Perle’ con le prescrizioni impartite.