Confcommercio Foggia, Stefania Bozzini nominata direttrice dell'Associazione datoriale

La Giunta esecutiva e il Consiglio generale di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, riuniti il 29 maggio 2023, hanno nominato la dottoressa Stefania Bozzini direttore dell’Associazione provinciale. Da oltre vent’anni in Confcommercio, Stefania Bozzini ha sempre lavorato per accompagnare le imprese associate verso lo sviluppo e l’innovazione.

Particolare riguardo, negli anni, ha avuto per i temi della cultura e creazione di impresa, progettando e sviluppando occasioni di incontro e di lavoro soprattutto per le giovani generazioni. Laureata in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma, Stefania Bozzini, già vice direttore, da luglio 2021 ricopriva il ruolo di vice direttore con funzioni di direttore.

Si è occupata di fiscalità, finanziamenti alle imprese e formazione per poi creare e guidare, all’interno dell’Associazione, il Dipartimento di programmazione e sviluppo che ha integrato con il settore marketing ed eventi. Appassionata e vicina alle imprese del territorio, ha intessuto, nel corso della sua attività professionale, rapporti privilegiati con le Amministrazioni locali, enti, fondazioni e istituzioni di alta formazione che si sono trasformati in occasioni di progettazione per lo sviluppo territoriale.