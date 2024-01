Il 'Regalo sospeso' di Confcommercio è un successo: "Adoperiamoci per il benessere di tutti"

Dopo la sospensione imposta dall’emergenza sanitaria, l’iniziativa del 'Regalo sospeso', promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, è ripartita, ottenendo un grande successo.

Tanti i regali che sono stati consegnati il 5 gennaio a Foggia presso la Caritas dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, alla presenza della direttrice Giusy Di Girolamo, di alcuni volontari e di una rappresentanza degli operatori commerciali nelle cui attività erano stati ospitati i sacchi per la raccolta dei doni natalizi.

A Manfredonia ed a San Severo, invece, si è scelto di donare i regali ad alcune parrocchie cittadine attive sul fronte giovanile. A Manfredonia presso la Parrocchia San Carlo Borromeo cardinale; a San Severo presso Caritas Diocesi di San Severo, Parrocchia Croce Santa, Parrocchia San Bernardino di Siena e Parrocchia Maria SS. Delle Grazie.

“L’incontro con i bambini sostenuti dalla Caritas della Diocesi di Foggia ci ha lasciati profondamente commossi, perché siamo riusciti a creare sincere relazioni con il prossimo ed abbiamo contribuito a regalare un momento di gioia e di spensieratezza. Ne siamo risultati arricchiti", ha dichiarato Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia.

"Mi preme ringraziare l’Associazione che si è messa a disposizione per la realizzazione di questa importante iniziativa, gli associati che – come sempre – hanno accolto con entusiasmo la proposta ed hanno collaborato affinchè i sacchi si riempissero di doni, nonché le città di Foggia, San Severo e Manfredonia, per la loro consueta generosità. Ripartiamo da qui: dall’incontro con l’altro e dalla vicinanza; facciamo in modo che questo nuovo anno comporti un cambio di passo; adoperiamoci per il benessere di tutti e soprattutto di quanti, in questo momento storico, si trovano in situazioni di difficoltà”, ha concluso Metauro.