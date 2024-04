Si allarga il sistema impianti in Confartigianato Imprese: costituita la categoria elettricisti ed elettronici

In Confartigianato Imprese Foggia si allarga il sistema impianti, costituita ieri la categoria degli elettricisti ed elettronici.

A coordinare una riunione ricca di imprese e idee è stato il Presidente regionale della categoria Impianti, nonché presidente della categoria Installatori e manutentori impianti termici di Confartigianato Imprese Foggia - Luigi Ficelo che ha espresso il suo orgoglio nei confronti dell’associazione di Capitanata e la piena disponibilità, sua personale e della Categoria impianti regionale, a coadiuvare il momento di crescita ed elaborazione della neonata categoria.

“Mai come in questo momento la categoria degli impiantisti ha necessità di essere rappresentata e fare sistema, anche in ottica di filiera; per troppo tempo quella degli elettricisti è stata considerata una categoria marginale, in Confartigianato Imprese Foggia abbiamo trovato il giusto coinvolgimento e l’adeguata attenzione verso le nostre istanze” dice Luigi Schiavone neopresidente Presidente della categoria, che aggiunge “abbiamo già messo in campo alcune idee programmatiche, non nascondo anche particolarmente ambiziose, è necessario il coinvolgimento del più ampio numero di colleghi, che invito in associazione per un confronto tematico e operativo”

A coadiuvare il presidente Luigi Schiavone alla guida della categoria ci saranno Luca Camillo Citro alla vicepresidenza e Luigi Murgano, marco Damiano e Vincenzo Iorio in qualità di consiglieri.