Confapi si fa in cinque: il progetto di rilancio passa per nuove sezioni di categoria

Il progetto di rilancio di Confapi Foggia prosegue con l’organizzazione delle prime cinque sezioni di categoria. Sono state infatti costituiti i raggruppamenti settoriali con la nomina dei rispettivi presidenti: Sezione Edili, Annj Ramundo; Sezione Lapidei, Vincenzo Chirò; Sezione Sanità e Servizi alla persona, Antonio Netti, Sezione Servizi e Terziario, Maria Pia Liguori; Sezione Trasporti e Logistica, Mario de Girolamo.

“Ringrazio gli amici e colleghi imprenditori per la loro disponibilità”, ha dichiarato la Ppesidente di Confapi Foggia, Paola Parisi, “perché i raggruppamenti settoriali ed associativi rispondono alle indicazioni provenienti dall’attuale scenario economico e sociale che richiama i corpi intermedi ad un maggior impegno e ad un ruolo sempre più dinamico e attivo”.

L’ultima indagine interna dell’Ufficio Studi Confapi ha indicato, per il primo semestre 2023, l’aumento significativo dei costi di produzione e delle materie prime, un livello occupazionale stabile ma anche un incremento della produzione e degli ordini. La rilevazione - effettuata su un campione rappresentativo costituito prevalentemente da industrie manifatturiere dei settori della meccanica, della chimica, del tessile, dell’edilizia, dei trasporti, dell’agroalimentare e dei servizi e multiservizi - ha raccolto informazioni sui principali indicatori economici aziendali quali la produzione, gli ordini, il fatturato, gli investimenti, l'occupazione e altre variabili economiche sulle piccole e medie industrie private italiane.

“Dobbiamo partire da qui, per superare le difficoltà ancora esistenti e nel contempo migliorare gli indicatori positivi per un percorso di crescita e sviluppo che evidentemente dovrà riguardare anche la Capitanata, anche per il ruolo strategico che la provincia di Foggia riveste nel sistema economico e produttivo della Puglia e dell’intero Mezzogiorno, nella consapevolezza costante delle criticità ma anche delle eccellenze e delle potenzialità ancora esprimibili”.

Uno sviluppo da perseguire secondo i dettami più volte ribaditi dalle Nazioni Unite, oggi ancor più attuali, ovvero declinando i diversi obiettivi su tre dimensioni contestuali: la sostenibilità economica, per garantire efficienza economica e reddito per le imprese, producendo nel rispetto dell’ecosistema; la sostenibilità ambientale, per garantire la disponibilità e la qualità delle risorse naturali in modo da contrastare il degrado ambientale; la sostenibilità sociale, per garantire qualità della vita, sicurezza e servizi per i cittadini. “E in tale direzione” ha concluso la presidente Parisi “la costituzione delle attuali e prossime sezioni di categoria sono certa costituirà un valido contributo all’impegno associativo di Confapi Foggia”.