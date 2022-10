Concorso per tecnici della prevenzione fermo al palo: l'Asl attende il verdetto della Regione su presunte irregolarità

A un anno esatto dalla conclusione delle prove, non è stata ancora pubblicata la graduatoria del concorso indetto nel 2019 dall’Asl di Foggia per la copertura di nove posti di tecnico della prevenzione. I candidati che hanno conseguito un punteggio utile al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato sono intrappolati in un limbo. Passano i giorni e, semmai, rinunciano anche a partecipare ad altri avvisi.

A distanza di un mese dalla comunicazione dell’Asl che annunciava l’imminente delibera di approvazione della graduatoria, sono ancora in trepidante attesa anche i candidati al concorso per fisioterapisti. “L’iter amministrativo per pubblicare una graduatoria presuppone che le procedure vengano esperite, poi gli uffici ne riscontrano la validità e, se ci sono, riscontrano le richieste di accesso agli atti, quindi propongono alla direzione strategica gli atti per la delibera finale che ufficializza il completamento delle procedure e la graduatoria collegata”, premette il commissario straordinario della Asl Foggia Antonio Nigri. Lui è “uno di quelli che sollecita la pubblicazione delle graduatorie”, assicura.

L’assunzione a tempo indeterminato di 27 fisioterapisti sarebbe ormai una questione di giorni. “Le procedure concorsuali sono terminate e, una volta concluse, ci sono state più di 30 richieste di accesso agli atti – spiega Nigri - Gli uffici e la commissione hanno riscontrato tutte le richieste pervenute e stanno perfezionando gli atti di riscontro. Una volta perfezionati, proporranno alla direzione strategica l’atto deliberativo finale, e noi saremo ben lieti di adottarlo. Ho chiesto che nell’arco di una decina di giorni, compatibilmente con il lavoro degli uffici, possa vedere la luce e mi auguro che questo avvenga”.

Appare più accidentato, invece, l’iter del concorso per i tecnici della prevenzione. “La commissione ha consegnato gli atti agli uffici dopo aver esperito le prove”. E fin qui tutto bene, ma all’Asl e alla Regione Puglia sono arrivate segnalazioni di presunte irregolarità. Sono stati avviati, dunque, gli accertamenti.

La Regione ha inviato il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (Nirs) che ha acquisito e visionato gli atti e ha condotto un approfondimento di merito sulla base delle segnalazioni pervenute. Naturalmente, nella sua veste di commissario, Antonio Nigri non può interferire nei procedimenti. Non è il primo caso di un concorso attenzionato. L’attuale commissario straordinario ha ereditato un concorso per tecnici di radiologia di cui fu annullata la prova scritta a fine 2019, precedente che fa tremare i polsi ai candidati.

“Aspetto che la Regione mi dia notizia di questo procedimento di approfondimento che ha inteso fare e che per me, in quanto rappresentante legale dell’azienda, rappresenterebbe un punto di certezza in questa procedura concorsuale, che è stata oggetto non solo dell’interesse di chi è in posizione utile e chiede che venga pubblicata la graduatoria, ma è attenzionata anche da chi non è in posizione utile e ritiene, invece, che ci siano state delle irregolarità. È una medaglia che ha due facce – afferma il commissario straordinario dell’Asl di Foggia - Ed è una situazione decisamente delicata che va affrontata conoscendo tutte e due le facce. Io vengo dal Dipartimento di Prevenzione e so bene che c’è una richiesta di tecnici, però devo anche essere certo che le procedure concorsuali esperite siano assolutamente corrette, perché l’ultima cosa che vorrei fare è legittimare procedure sulle quali sono stati sollevati dei dubbi. Gli organismi di competenza stanno approfondendo la veridicità di queste supposizioni. Rispetto a questo, credo che l’atteggiamento più saggio nella pubblica amministrazione sia quello di aspettare per capire almeno gli esiti dell’approfondimento che la Regione ha inteso fare”.

Da una parte ci sono i candidati in posizione utile che, “in teoria, hanno acquisito un diritto che ancora non è tale, perché diventa tale quando l’amministrazione pubblica decide. Nel bando c’è scritto, infatti, che in qualunque momento l’amministrazione pubblica può revocare il concorso, quindi il diritto non è perfetto – precisa Nigri - Dall’altro lato, c’è anche un diritto di chi ha partecipato ad una procedura pubblica e vuole giustamente che i suoi dubbi siano dissipati. E io sono rappresentante legale di un ente che deve contemperare le aspettative legittime degli uni e degli altri, in una situazione – conclude il commissario straordinario - abbastanza delicata”.