Numero Unico 112, si allungano i tempi: "Strutturazione sedi in ritardo"

“Il concorso è a buon punto, il problema è che a causa delle note vicende giudiziarie, la strutturazione delle sedi è un pochino in ritardo. Appena le finiamo cominceranno a lavorare”. Sbriga così la pratica Nue, ai microfoni di Foggiatoday, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. la centrale operativa del servizio Numero Unico dell’Emergenza 112, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Tre le sedi di lavoro della centrale operativa del servizio Numero Unico dell’Emergenza 112: Modugno, Campi Salentina e l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Chiedono di accelerare i tempi gli idonei delle prove del concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 126 unità di personale di categoria B3 per ‘operatori telefonici specializzati’ che si sono svolte a dicembre nei padiglioni della Fiera del capoluogo dauno. Per parteciparvi – lo ricordiamo - bastava la licenza media e la certificazione informatica (Ecdl/Eipas).

Tra le competenze dell'operatore Nue si richiedono la gestione delle chiamate ricevute dalle centrali uniche di risposta del numero unico europeo 112 sulle numerazioni di emergenza nazionale e su altre numerazioni efferenti alle medesime in forza di intese conclusive a livello nazionale e/o locale. La individuazione della natura della emergenza segnalata. E, laddove necessario, la presa in carico della chiamata attraverso l'attivazione di una audio-conferenza per la gestione della conversazione in lingua straniera attraverso il servizio di interpretariato multilingue. La ricezione in tempo reale dei dati relativi all'identificativo e alla localizzazione del chiamante e la compilazione della scheda contatto anche attraverso l'inserimento delle informazioni acquisite nel corso dell'intervista telefonica. Il trasferimento contestuale della chiamata e della scheda contatto alla centrale operativa di secondo livello a cui compete l'intervento, polizia di stato, arma dei carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria.

Era stato Emiliano – nella Sala degli Specchi della Prefettura di Bari ad una riunione dedicata allo stato di attuazione delle attività finalizzate all’attivazione del numero unico europeo di emergenza – NUE112 – a spiegare il nuovo servizio, definendolo “una rivoluzione copernicana”. In quella occasione aveva assicurato che il sistema – dal punto di vista delle sedi - sarebbe entrato in funzione nei primi mesi di quest’anno.

Tuttavia i tempi sembrerebbero ancora lunghi. “E’ una vergogna, sono mesi che aspettiamo una graduatoria. Il servizio 112 tanto utile e tanto pubblicizzato dai politici locali, ancora non viene attivato” tuona una idonea.