Concorso Amiu Puglia: pubblicati i quiz per le prove scritte

Le prove selettive della procedura di selezione per autisti ed operatori ecologici promossa dall’Amiu Puglia lo scorso 3 dicembre si terranno al Palaflorio di Bari (viale Archimede) tra il 9 e il 12 maggio 2022, secondo i calendari (nomi degli ammessi, date e orari) di prossima pubblicazione sul sito aziendale.

Intanto oggi, all’indirizzo https://www.amiupuglia.it/bandi-e-gare/ sono state pubblicate le banche dati contenenti i quiz per le prove selettive per il profilo professionale ‘Operatore di livello J’ e per il profilo professionale 'Operatore/Autista di livello III'.

Allo stesso link, sono disponibili i risultati delle prove preselettive. All’esito delle procedure selettive, la società potrà disporre di una graduatoria di 400 idonei per il profilo di operatori di livello J per la sede di Bari e di una graduatoria di 200 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia; analogamente potrà disporre di una graduatoria di 160 idonei per il profilo di operatore-autista di livello III B per la sede di bari e di una graduatoria di 80 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia. Le assunzioni saranno operate, progressivamente, nei limiti degli specifici fabbisogni aziendali di ognuna delle due sedi.